Le fils du patron de l’Italie, Roberto Mancini, se fait voler le siège de Wembley par des fans anglais sans billet

Il y avait des scènes chaotiques à Wembley alors que l’Italie remportait l’Euro 2020 (Photos: .)

Andrea, le fils du patron de l’Italie, Roberto Mancini, était l’un des innombrables fans qui ont failli voir leur expérience de Wembley ruinée alors que des centaines de fans anglais sans billet ont fait irruption dans le stade pour la finale de l’Euro 2020.

Il y a eu des scènes choquantes dimanche soir alors qu’une horde de soi-disant supporters qui n’avaient pas de billets se sont introduits de force à Wembley par une entrée pour handicapés avec des stewards incapables de les arrêter.

Un grand nombre de supporters ont signalé que leurs sièges avaient été occupés par des intrus sans billet, provoquant des échanges de colère dans certaines sections du stade, et ces problèmes ont même été vécus par les membres de la famille des joueurs et des entraîneurs impliqués dans le match.



Il y avait des scènes chaotiques à Wembley avant le coup d’envoi (Photo: .)

Le fils de l’ancien manager de Manchester City, Mancini, avait un siège dans les gradins pour assister à la victoire de l’Italie aux tirs au but, mais lorsqu’il est arrivé peu avant le coup d’envoi, il était déjà occupé par quelqu’un sans billet.

“Il y avait un gâchis avec les fans sans billet et ma place avait été prise, j’ai donc dû regarder la première mi-temps assis sur les marches du stade”, a déclaré Andrea Mancini à Sky Sport Italia après le match.

« J’ai trouvé une autre place en deuxième mi-temps. Peut-être que cela a porté chance.

Les responsables de Wembley ont initialement affirmé qu’il n’y avait pas eu de violation, mais ont été contraints de faire marche arrière lorsque des images sur les réseaux sociaux ont montré le chaos aux tourniquets alors que les fans se frayaient un chemin dans le stade et que d’énormes combats éclataient.

Nous avons été témoins de cela et je me suis éloigné juste à temps. Si cela vous traverse même l’esprit, ne le faites pas. Vous n’allez pas loin. S’il vous plaît, ne le gâchez pas pour tout le monde à Wembley. pic.twitter.com/CoNx4U4CHb – Michelle Owen (@MichelleOwen7) 11 juillet 2021

Une déclaration de la FA disait: “Nous condamnons fermement le comportement d’un groupe de personnes qui s’est introduit de force dans le stade de Wembley avant la finale de l’Euro 2020. C’est tout à fait inacceptable.

“Ces personnes sont une honte pour l’équipe d’Angleterre et pour tous les vrais fans qui voulaient profiter de l’un des matchs les plus importants de notre histoire.

“Nous travaillerons avec les autorités compétentes pour prendre des mesures contre toute personne identifiée comme ayant illégalement pénétré de force dans le stade.”



L’équipe d’Italie a atterri à Rome lundi (Photo: .)

Bien qu’Andrea Mancini se soit fait voler son siège, il était ravi de voir l’Italie sortir victorieuse, en particulier à Wembley, où son père avait subi une défaite en finale de la Coupe d’Europe il y a 29 ans contre Barcelone.

“La vie offre toujours une seconde chance et le destin avait un compte ouvert avec papa”, a déclaré Andrea. “Cela a été un long voyage, l’Italie a dominé presque tous les matchs de l’Euro.

«Je ne l’ai pas encore rencontré, je lui ai parlé hier et il était très heureux. Il a créé un groupe extraordinaire.

«Avant le tournoi, mes frères et moi lui avons offert un fer à cheval bleu, lui disant que cela porterait chance. Il l’a gardé dans sa valise. Il y a trois ans, il était le seul à croire que l’Italie pouvait atteindre ce résultat.

