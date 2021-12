Le fils d’un collectionneur d’animaux dépose près de 500 perruches dans un refuge pour animaux avant Noël

Le fils d’un collectionneur d’animaux a déposé près de 500 perruches au Detroit Animal Welfare Group, qui exploite un refuge dans une ferme de 25 acres dans le canton de Bruce, dans le comté de Macomb.

Le fils d’un collectionneur d’animaux a déposé près de 500 perruches dans un refuge de sauvetage du sud-est du Michigan peu avant Noël et prévoit de revenir plus tard avec au moins 50 autres oiseaux.

Kelley LeBonty, directrice du Detroit Animal Welfare Group, qui exploite un refuge dans une ferme de 25 acres dans le comté de Macomb, Bruce Township, a déclaré samedi dans une interview que le fils avait appelé pour dire qu’il venait abandonner 60 à 80 perruches qui étaient à la maison de son père.

Mais lorsque le fils est arrivé au refuge tard jeudi soir, il avait en fait 497 perruches dans son pick-up.

« Il les avait tous dans sept cages », a déclaré LeBonty. « Un ajustement très serré. Ils étaient en quelque sorte l’un sur l’autre et s’étouffaient. … Ils étaient très très stressés. Ils bougeaient à peine. Nous avons dû les sortir et les mettre dans différentes cages.

Le fils a déclaré que son père gardait les oiseaux dans des cages dans une pièce de sa maison et avait dépensé 1 200 $ par mois pour nourrir les oiseaux, a déclaré LeBonty.

« Son fils a dit qu’il voulait juste en reproduire quelques-uns, et c’est devenu incontrôlable », a déclaré LeBonty. « Le problème, c’est que les oiseaux se reproduisent facilement. Et puis vous avez juste plus de bébés et plus de bébés et plus de bébés si vous ne contrôlez pas la situation.

Suite: La police de Royal Oak saisit des chats africains errants de 50 livres et les expédie au sanctuaire, selon le chef

Suite: Des soldats repèrent 9 trophées illégaux en enquêtant sur une plainte nationale

Alors que certaines perruches semblent en bonne santé, d’autres ont des problèmes de pieds et des problèmes oculaires.

« Ils n’ont pas encore vu de vétérinaire parce que c’est évidemment Noël, mais certains d’entre eux sont certainement assez malades », a-t-elle déclaré.

Un autre groupe de sauvetage d’animaux de la région de Romeo a pris environ 220 perruches, a-t-elle déclaré, et d’autres groupes viendront dimanche pour en prendre plus. La santé des perruches sera surveillée pendant deux à quatre semaines avant qu’elles ne soient éligibles à l’adoption.

LeBonty a déclaré que le Detroit Animal Welfare Group avait de la chance que quelqu’un ait fait don le mois dernier de quatre gros sacs de nourriture pour perruches.

L’histoire continue

« J’ai dit : ‘Nous n’avons pas autant de perruches, je ne sais pas si j’ai besoin de cette nourriture’ », se souvient-elle. «Mais je l’ai pris, et nous y sommes. Donc je suppose que c’était censé être.

Le fils d’un collectionneur d’animaux a déposé près de 500 perruches au Detroit Animal Welfare Group, qui exploite un refuge dans une ferme de 25 acres dans le canton de Bruce, dans le comté de Macomb.

Le nombre total de perruches sauvées pourrait bientôt dépasser les 500.

Selon LeBonty, le fils a déclaré qu’il prévoyait de retourner au refuge après Noël avec plus de perruches de la maison de son père.

« Il a dit environ 50 », a déclaré LeBonty. « Mais avant, il m’a dit 60 (perruches), et il est venu avec environ 500. »

Alors que les forces de l’ordre sont souvent impliquées dans de graves cas d’accumulation d’animaux, en particulier ceux impliquant des chats ou des chiens, LeBonty a déclaré que son groupe n’avait pas contacté les autorités au sujet des perruches du père. Elle a refusé d’identifier la ville ou le canton où habite le père.

« Ils nous ont demandé de l’aide, et c’est un pas dans la bonne direction », a-t-elle déclaré. « Maintenant, ces oiseaux peuvent être dans un foyer convenable et recevoir les soins dont ils ont besoin. »

Le refuge a besoin de nourriture et d’autres fournitures pour prendre soin des oiseaux. Pour faire un don ou pour vous renseigner sur l’adoption une fois que les oiseaux sont prêts, rendez-vous sur : facebook.com/DetroitAnimalWelfareGroup.

Contactez JC Reindl au 313-222-6631 ou [email protected]. Suivez-le sur Twitter @jcreindl. En savoir plus sur les entreprises et inscrivez-vous à notre newsletter commerciale.

Cet article a été initialement publié sur Detroit Free Press : le fils de Hoarder dépose 500 perruches dans un refuge avant Noël