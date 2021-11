Le fils d’un exilé cubain espère renverser le procureur général de Virginie : « C’est un mouvement »

Jason Miyares, le candidat républicain au procureur général de Virginie, a promis de rétablir le sens de la loi et de l’ordre dans le Commonwealth s’il était élu mardi.

« Si vous voulez un politicien, c’est mon adversaire », a-t-il déclaré. « Si vous voulez un procureur, je suis votre candidat.

Miyares, dont la mère a fui le Cuba communiste aux États-Unis, a déclaré lundi à « Fox News Primetime » que les communautés minoritaires, dont beaucoup se sont rendues aux États-Unis à la recherche d’une vie meilleure, partagent les inquiétudes des parents à travers le pays en ce qui concerne la la sécurité et l’éducation de leurs enfants.

« Ils veulent les mêmes choses », a-t-il déclaré. « Ils sont tellement préoccupés par ce qu’ils voient avec des politiciens jouant à des jeux politiques avec la sécurité de nos enfants et de nos écoles. Ils sont tellement préoccupés par le fait qu’une commission des libérations conditionnelles en Virginie laisse sortir les tueurs de flics, les meurtriers et les violeurs dans les rues plus tôt, et certains d’entre eux ont commis plus de crimes. Ils voient l’inflation monter en flèche », a-t-il déclaré.

S’il était élu, Miyares serait le tout premier Latino à occuper le poste de procureur général de l’État.

« Dans nos sondages, nous gagnons le vote latino, tout comme Glenn Youngkin », a déclaré Miyares. « Nous avons vraiment aimé tout le monde dans notre campagne. Il ne s’agit pas de gauche ou de droite en Virginie. Il s’agit d’un mouvement et du bon sens. Et c’est pourquoi nous gagnons des indépendants à deux chiffres. »

Les gens font la queue le dernier jour du vote anticipé lors des élections au poste de gouverneur de Virginie à Fairfax, Virginie, États-Unis, le 30 octobre 2021. REUTERS/Joshua Roberts (REUTERS/Joshua Roberts)

Miyares a blâmé les politiques d’extrême gauche de son adversaire pour avoir créé un « gâchis » à Richmond ces dernières années.

« J’aime dire que le bon sens n’a pas été très répandu dans le gouvernement de l’État », a-t-il déclaré. « Je veux dire, ils essaient de passer d’un crime à un délit [for] agresser un policier. Se débarrasser de toutes les peines minimales obligatoires pour les trafiquants de drogue. Ils ont adopté ce projet de loi qui mettait fin à l’obligation de signaler les agressions sexuelles dans les écoles…. c’est donc un mouvement. »

Miyares a déclaré que sa campagne était centrée sur « les Virginiens soutenant les Virginians pour obtenir le changement.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, prend la parole lors d’un événement de campagne au Farmers Market d’Old Town Alexandria à Alexandria, Virginie, États-Unis, le 30 octobre 2021. (REUTERS/Joshua Roberts)

« Les gens comprennent en ce moment les enjeux en Virginie », a-t-il déclaré.

Miyares se présente contre le démocrate Mark Herring, qui est le 47e procureur général de Virginie depuis 2014.