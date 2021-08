Le fils d’un flic de Delhi arrêté pour avoir tiré sur un homme dans la tête lors d’un incident présumé de rage au volant

in

Le fils d’un officier de police de Delhi a été arrêté pour avoir prétendument tiré sur un homme dans la tête près de l’aéroport IGI de la capitale nationale dans un cas présumé de rage au volant. La victime revenait d’un temple de l’Haryana avec ses amis lorsque l’incident s’est produit. L’accusé, dont la mère est un officier de police de Delhi, a été arrêté.

Selon un rapport de The Indian Express, la victime a été identifiée comme étant Sandeep Bhati. Il revenait d’un temple à Bhiwadi dans l’Haryana et se dirigeait vers sa résidence de Noida lorsque l’incident s’est produit dans la région de Delhi Cantt, près de l’aéroport IGI. La police de Delhi a informé que Bhati suit actuellement un traitement et est critique.

Selon la police, une voiture Swift bleue a commencé à suivre la voiture de Bhati depuis l’aéroport. Des témoins ont déclaré à l’IE que Bhati avait tenté de dépasser la voiture Swift à deux reprises sur le chemin. L’accusé a ensuite suivi sa voiture et a tiré deux balles, dont l’une a touché la vitre arrière de la voiture de Bhati et l’autre sa tête.

Le DCP du sud-ouest de Delhi, Ingit Pratap Singh, a informé que l’ami de Bhati avait composé le 100 pour informer la police de l’incident. «Nous sommes allés sur place et avons rencontré l’ami de Bhati, Ashu, avec des policiers, ils nous ont dit que la personne blessée avait été admise à l’hôpital de Yatharth. Lorsque nous sommes arrivés à l’hôpital, les autres amis de Bhati, Gaurav et Vipin, nous ont rencontrés. Gaurav a déposé une plainte disant que les amis avaient visité un temple à Bhiwadi et étaient sur le chemin du retour lorsqu’un inconnu a commencé à les suivre depuis l’aéroport », a déclaré le DCP.

L’ami de Bhati les a informés que lorsqu’ils sont arrivés à RTR Marg, l’accusé a garé sa voiture près d’eux et a commencé à tirer sur eux à l’aide de son pistolet.

La police a enregistré un cas de conduite imprudente, tentative de meurtre en vertu de la loi sur les armes sur la plainte de Gaurav. La police a scanné les images de vidéosurveillance au cours de l’enquête et a identifié la voiture Swift. Le DCP Singh a informé que la voiture appartenait à une femme résidant dans la région de Kalkaji. L’accusé a été identifié comme étant Nitin Singh (27 ans). « Après l’incident du tir, l’accusé s’est rendu à Kalkaji et a claqué sa voiture près de la route. Il a ensuite envoyé sa voiture dans un atelier de réparation à Okhla que notre équipe a saisi », a déclaré Singh.

