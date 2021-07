Le fils d’un vendeur de légumes décroche le meilleur poste chez Amazon après une pratique de 12 à 14 heures par jour

in

Donner un exemple remarquable de battre toutes les chances, un fils de 25 ans d’un vendeur de légumes a été placé chez Amazon. Hrishikesh Raskar, qui a étudié à l’IIT Roorkee, a été placé en tant qu’ingénieur backend auprès de l’un des plus grands conglomérats mondiaux basé aux États-Unis, a rapporté l’Indian Express. La vie n’était pas un lit de roses pour Raskar qui s’est évanoui de l’IIT Roorkee et n’a pas pu trouver un emploi à son goût. Raskar a rapidement rejoint une startup émergente comme première mission. Pleinement conscient de la situation économique précaire de sa famille, Raskar a compris dès le début de ses études que l’éducation avait le potentiel de faire gravir les échelons de sa famille. Raskar a ensuite travaillé extrêmement dur tout au long de ses études et a atterri dans l’une des meilleures institutions d’ingénierie du pays, l’Indian Institute of Roorkee.

Pendant ses études et même pendant qu’il travaillait, Raskar n’a jamais hésité à consacrer quelques heures supplémentaires pour contribuer aux finances épuisées de la famille. Raskar a occupé des petits boulots comme l’écriture technique en freelance ou le tutorat en ligne pour gagner un revenu supplémentaire en plus de son travail. Cependant, joindre ses deux bouts n’était pas la principale motivation de Raskar, car il consacrait constamment environ 12 à 14 heures par jour à perfectionner ses compétences en ingénierie backend. Les week-ends étaient quelque chose qu’il attendait avec impatience car il pouvait consacrer le maximum de temps à la pratique fondamentale du backend.

À l’occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, Raskar a déclaré lors d’une cérémonie de félicitations qu’il était reconnaissant envers sa famille aimante et ses amis encourageants. En repensant à son parcours, il a déclaré que l’actualisation de ses fondamentaux et le réapprentissage des principes d’ingénierie le tenaient en bonne position. Raskar a ajouté que son objectif était de devenir quelqu’un qui pourrait appliquer les connaissances de base pour résoudre les problèmes et proposer des solutions innovantes.

