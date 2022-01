Le fils d’une femme du Texas poignardé à mort par un homme arrêté 67 fois et libéré sous caution exhorte au changement: « Pas de responsabilité »

Le fils d’une grand-mère de Houston qui a été mortellement poignardée en 2020 par un suspect avec un casier judiciaire étendu et qui était en liberté à l’époque fait pression pour que les juges et le système de justice pénale soient tenus responsables de sa mort et de celle d’autres personnes tuées par des criminels. accusés relâchés dans la rue.

Rosalie Cook, 80 ans, se dirigeait vers sa voiture dans un parking de Walgreens juste avant 10 heures du matin le 16 mai 2020 après avoir acheté des cartes d’anniversaire lorsque Randy Lewis l’a poussée à terre et l’a poignardée à mort. Lewis, 38 ans, a été abattu par la police sur les lieux après avoir chargé un officier avec un couteau, a annoncé la police.

Au moment du meurtre, Lewis, qui avait été arrêté au moins 67 fois, était sous le coup de deux obligations d’engagement personnel (RP) pour crime, qui ne nécessitent pas d’argent liquide pour être emprisonné mais imposent des restrictions telles que la surveillance GPS ou les tests de dépistage de drogue. .

La police a déclaré que Rosalie Cook, 80 ans, avait été mortellement poignardée dans un parking de Houston par Randy Roszell Lewis, 38 ans, qui avait été récemment libéré sans avoir à payer de caution. (Département de police de Houston / Échec au crime de Houston)

« Si je pouvais poursuivre un juge, je le ferais », a déclaré le fils de Cook, Chuck Cook, à Fox News. « Il n’y a pas de responsabilité. Il y a juste beaucoup de fronts contre lesquels je suis vraiment en colère en termes de système (de justice pénale). »

Cook, une grand-mère de six enfants, faisait partie d’au moins 156 personnes qui ont été tuées depuis 2018 par des délinquants sur plusieurs obligations dans le comté de Harris, au Texas, le comté le plus peuplé de l’État, selon Crime Stoppers of Houston.

Les pratiques de mise en liberté sous caution locales ont changé après que les autorités ont réglé un procès selon lequel la plupart des personnes accusées de délits mineurs n’avaient pas à verser d’argent ou de grosses sommes pour sortir de prison. Un rapport publié en mars 2021 par un observateur nommé par le tribunal a indiqué que les taux d’arrestation des personnes accusées de délits mineurs qui récidivent ont progressivement diminué par rapport à 2015-19.

Bien qu’il s’applique aux délits, certains juges ont commencé à appliquer les politiques dans certains cas de crime.

Le résultat a laissé des accusés qui resteraient autrement en prison dans l’attente de leur procès ou après une caution, ont été libérés dans la rue où certains ont violemment récidivé, a déclaré Rania Mankarious, PDG de Crime Stoppers of Houston.

Une liste de certaines victimes tuées par des délinquants qui étaient sur plusieurs obligations dans le comté de Harris, au Texas. Crime Stoppers of Houston a déclaré que 156 personnes avaient été tuées depuis 2018 par des personnes libérées sous caution multiples dans le comté de Harris. (Échec au crime de Houston)

« Nous voyions des récidivistes très violents et violents être libérés sans caution ou avec des cautions ridiculement basses, et nous avons dit: » Cela va faire des ravages « », a déclaré Mankarious à Fox News. « C’est l’épicentre de la réforme de la libération sous caution qui se déchaîne. »

Crimes Stoppers of Houston suit les cas des suspects du comté de Harris sur plusieurs obligations pour crime, y compris la confiscation des obligations et les obligations pour les personnes libérées sur engagement personnel.

Fox News a contacté le bureau du procureur du comté de Harris.

Les chiffres publiés par le groupe de sécurité publique interviennent alors que plusieurs juridictions continuent de mettre en œuvre des réformes de la libération sous caution ou jouent avec l’idée. Les partisans soutiennent que le système de caution en espèces est discriminatoire à l’égard des pauvres et refuse aux accusés la présomption d’innocence.

Les critiques citent des cas comme celui de Cook.

« L’échec colossal de la mise en liberté sous caution et de la réforme du CJ à Houston est pleinement visible ici », a tweeté Joe Gamaldi, vice-président national de l’Ordre fraternel de la police, au moment de sa mort.

À Austin, au Texas, dans le comté de Travis, un juge a récemment fixé une caution pour un délinquant sexuel condamné à 50 000 $ après qu’un juge d’instruction ait recommandé une caution de 1 million de dollars. Le juge qui a fixé la caution inférieure a déclaré à Fox News qu’elle avait suivi les procédures appropriées.

« En tant que juge, je respecte le code de procédure pénale, dans tous les cas », a déclaré la juge Christyne Harris Schultz. « Et pour déterminer le montant et les conditions de la caution, [I] tenir compte des ressources financières et de leur capacité à verser une caution, ainsi que de la sécurité de la communauté et de la victime présumée. »

En parlant à sa mère, Chuck Cook l’a décrite comme la grand-mère stéréotypée.

« Ceux que vous lisez dans les romans », a-t-il déclaré. « Elle était petite. Elle était dodue et marchait avec une canne. Elle portait des lunettes de lecture et s’est assise dans une chaise berçante et a tricoté. »

Elle a également fait des efforts pour se protéger du danger, a-t-il déclaré, notant qu’elle ne sortait jamais la nuit.

Rosalie Cook, 80 ans, a été poignardée à mort alors qu’elle quittait un Houston Walgreens après avoir acheté des cartes d’anniversaire. Le suspect était sur deux obligations et avait un casier judiciaire étendu avant d’être tué par la police. (Échec au crime de Houston)

Cook, qui soutient un certain type de réforme de la libération sous caution, a déclaré qu’elle devrait être mise en œuvre avec bon sens.

« Je ne pense pas que les pauvres devraient rester en prison parce qu’ils sont pauvres. Je suis d’accord avec cela s’il s’agit d’un délit et de la non-violence », a-t-il déclaré. « Ce qu’ils ont fait avec Randy Lewis et ce qu’ils font dans tout le pays est absolument insensé. »

Lisa Bennatan et Matt Wall de Fox News ont contribué à ce rapport.