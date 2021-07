Le fils présumé de Sofia Vergara détruit son manoir

in

. Sofía Vergara a été victime de dommages matériels dans l’une de ses luxueuses demeures par un individu qui prétend être son fils non reconnu.

Sofia Vergara traverse un moment difficile dans la sphère personnelle après qu’il a été révélé qu’un fils présumé non reconnu a détruit l’un de ses manoirs en Californie lors d’événements survenus le 5 juillet.

TMZ a rapporté que les autorités policières se sont rendues dans un manoir qui appartient à l’actrice colombienne et à son mari, l’acteur américain Joe Manganiello, ceci parce qu’ils ont reçu un rapport d’une personne qui saccageait la propriété en construction.

Le sujet, dont l’identité n’a pas été divulguée, a utilisé de la peinture orange pour peindre les murs de la propriété avec son nom d’utilisateur sur les réseaux sociaux afin que Vergara le contacte puisqu’il prétend être son fils non reconnu.

Des sources policières ont déclaré à TMZ qu’une grande partie des rénovations de la propriété avaient été complètement détruites par le sujet qui a été arrêté sur les lieux.

L’avis précisait que les dommages causés au manoir de Sofia Vergara et Joe Manganiello étaient évalués à 100 000 dollars, une somme d’argent surprenante qui sera entièrement couverte par un assureur de biens.

Les représentants du célèbre couple ont refusé de commenter TMZ concernant le récent incident.

Où était Sofia Vergara au moment où elle a signalé le vandalisme dans l’une de vos propriétés ?

Sofia Vergara n’était pas en Californie lorsqu’elle a signalé les dommages malheureux à l’un de ses luxueux manoirs.

L’actrice colombienne est en compagnie de sa famille depuis quelques jours pour profiter de vacances dans sa maison de plage, située dans un endroit secret des Caraïbes.

TMZ a rapporté que Joe Manganiello se trouvait dans la ville de Los Angeles et était chargé de se présenter sur place pour parler avec les autorités policières de ce qui s’était passé.

Combien d’enfants a Sofia Vergara ?

Sofía Vergara a été mariée à Joe González de 1991 à 1993, à la suite de leur mariage, elle est la mère de Manolo González Vergara, 29 ans.

Depuis la fin de son premier mariage, Vergara n’a plus eu d’enfants. Actuellement, le fils aîné de l’actrice réside dans la ville de Los Angeles et est le fondateur de “CANINI by Baguette”, une marque d’accessoires pour animaux de compagnie.

Sofia Vergara a déjà été victime d’incidents sur ses propriétés

En novembre 2020, Sofía Vergara a subi une grande frayeur après qu’un homme ait réussi à s’introduire dans le quartier résidentiel de l’un de ses hôtels particuliers en Californie. À ce moment-là, le sujet a été arrêté par les autorités policières et une injonction a été émise au profit de l’actrice et des membres de sa famille.

L’accusé, identifié comme Rengifo Randazzo, aurait progressivement harcelé la star colombienne, comme l’a rapporté son manager Luis Balagüer dans des documents juridiques qui ont été présentés devant un tribunal californien.

Vergara est considérée comme l’une des personnalités hispanophones les plus importantes et les mieux payées de l’industrie de la télévision aux États-Unis.