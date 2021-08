Ronaldo n’est pas seulement un ancien joueur de United, c’est une véritable légende du club, le fils prodigue d’Old Trafford. (Crédit photo : .)

Cristiano Ronaldo revient à Manchester United : Pendant une bonne heure tard jeudi soir, alors que Twitter s’effondrait à cause des spéculations selon lesquelles Cristiano Ronaldo pourrait être sur le point d’échanger le noir et blanc de la Juventus contre le bleu de Manchester City, cet auteur – un fan de Manchester United depuis l’époque d’Eric Cantona – était effondré.

Ce n’était pas un transfert ordinaire impliquant un joueur ordinaire.

Ronaldo n’est pas seulement un ancien joueur de United, c’est une véritable légende du club, le fils prodigue d’Old Trafford. Ce n’était pas un mercenaire qui est venu au club pendant un an et qui a été transféré lorsque les choses sont devenues trop difficiles (en te regardant, Angel di Maria).

United a signé Ronaldo alors qu’il était un jeune maigre de 18 ans avec des sacs de talent, mais sans le produit final. La presse britannique l’a critiqué comme un “poney de spectacle” et a aboyé pour son sang à la suite de la “polémique clin d’œil” de l’Euro 2004 avec son coéquipier Wayne Rooney. Mais United et Sir Alex Ferguson ont persévéré et ont transformé le talent prometteur en un batteur mondial. C’est à Old Trafford que Ronaldo est devenu un nom connu, a obtenu sa première convocation en équipe nationale, a été nommé capitaine de l’équipe nationale du Portugal et a remporté son premier Ballon d’Or.

Ronaldo a lui-même appelé le légendaire ancien manager de United son “père du football” et l’a crédité d’avoir aidé à gravir les échelons. Il a également apprécié Ferguson pour ne pas avoir fait obstacle à son rêve d’enfance de jouer pour le Real Madrid lorsque les géants espagnols sont venus l’appeler à l’été 2009.

Il a parlé à plusieurs reprises de son amour pour Ferguson et Manchester United, refusant même de célébrer ses buts contre eux en 2013. Il avait catégoriquement exclu de jouer pour City dans une interview en 2013 en raison de sa connexion à Old Trafford.

Comment cet homme peut-il maintenant être lié à un déménagement chez les féroces rivaux de United ? N’y a-t-il rien de sacré dans le football ?

Pour donner une certaine perspective, cet auteur approchait de son adolescence lorsque Ronaldo a signé pour United, et sur le point de rejoindre l’université lorsqu’il est parti pour des frais de transfert alors record du monde. Les amis et la famille peuvent attester avoir reçu les messages d’espoir habituels à chaque fenêtre de transfert concernant le retour de Ronaldo au club. Entre les deux, il y a également eu une escarmouche avec des camarades de classe, qui ont affirmé qu’Arjen Robben et Wayne Rooney étaient meilleurs que lui.

Mais cet auteur s’est vite rendu compte que le football est un business, un business qui rapporte beaucoup d’argent. Et les joueurs eux-mêmes sont des professionnels, tirant le meilleur parti d’une très courte carrière au sommet. Pour un footballeur, refuser ce qui serait son dernier grand transfert pour un retour émouvant dans le club où il a passé six années de formation serait insensé – des choses que l’on dit pour réparer un cœur brisé.

Il s’est lentement rendu compte que c’était un joueur dont United n’avait pas besoin – l’équipe regorge de talents offensifs. Et, à 36 ans, Ronaldo ne serait pas le même joueur que les fans ont vu pour la première fois dans le rouge de Manchester United. Il n’est plus l’ailier rapide comme l’éclair qui a ébloui l’opposition avec des films fantaisistes et des astuces de fête, mais un attaquant reconverti. Et payer près de 15 millions d’euros (plus 8 millions d’euros supplémentaires) comme frais de transfert et son salaire énorme alors que l’équipe réclame un milieu de terrain en détention défierait toute croyance.

Même si Ronaldo signait pour City, cela enlèverait-il tout ce qu’il avait accompli à United ou ternirait-il son héritage ? La réponse fut un « non » catégorique. Après tout, plusieurs légendes de United – Peter Schmeichel, Denis Law, Andy Cole avaient joué pour City après une carrière réussie à United. Mark Hughes avait dirigé City dans les premiers jours de l’ascension de City en tant que véritables prétendants.

Mais, même si le football est un gros business maintenant, il y a aussi un Dieu du football ! Et il n’était pas sur le point de décevoir des légions de fans de Manchester United, qui espéraient tranquillement que le Real Madrid signerait Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain afin que le club français puisse combler ce vide avec Ronaldo. Cet auteur est certain que les neutres auraient également apprécié de voir Ronaldo jouer enfin aux côtés de son rival de longue date Lionel Messi.

Le dieu du football, cependant, avait quelque chose de mieux en réserve.

Lentement, des rapports ont commencé à émerger selon lesquels de nombreux anciens collègues de Ronaldo l’avaient exhorté à refuser le déménagement à City et à rejoindre son ancienne équipe. À ce moment-là, United était en effet entré dans la course pour signer le joueur. Et il était très clair ce qui l’attendait une fois qu’il a été révélé que Sir Alex l’avait également contacté.

Et le résultat était visible pour tous – 18 ans après que les joueurs de United aient convaincu Sir Alex de débourser 12,24 millions de livres sterling pour signer Ronaldo après avoir joué contre eux lors d’un match amical et 12 ans après son départ, le fils prodigue revenait à Old Trafford pour Une dernière danse. Le site Web de United s’est rapidement écrasé après que le club a annoncé qu’un accord avec la Juventus avait été conclu pour le transfert de Ronaldo.

Il s’en est suivi un délire dans le minuscule appartement loué de cet auteur à Delhi. Et si United n’avait pas besoin de lui ? Tout le monde veut Cristiano Ronaldo ! Et s’il a maintenant 36 ans ? C’est toujours Cristiano Ronaldo ! Et Cristiano Ronaldo est à nouveau un joueur de Manchester United.

Bon retour, Cristiano. Vous constaterez qu’Old Trafford a beaucoup changé, mais c’est toujours la maison. Maintenant, allons gagner des trophées !

