Le fils Saint de Kim Kardashian et Kanye West joue à Catch avec Tom Brady

Le fils de 5 ans de Kim Kardashian et Kanye West va affronter le pro du football Tom Brady ! Le rappeur a partagé lundi une vidéo du quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers lançant une balle dans les deux sens avec Saint dans un moment privé entre les célébrités. West a simplement sous-titré le clip, « Tom et Saint #TheHomeTeamWins », ajoutant un emoji colombe.

Dans le clip, la chanson de Drake « God’s Plan » peut être entendue en arrière-plan alors que Brady fait des allers-retours avec West et Saint à propos de ses propres enfants – Vivian, 8 ans, et Benjamin, 11 ans, qu’il partage avec sa femme Gisele Bundchen et son fils John, 14 ans, qu’il partage avec l’actrice Bridget Moynahan.

« Je veux toujours que mes enfants jouent au catch avec moi et ensuite ils me disent: » Papa, j’en ai assez « », a déclaré Brady à Saint, qui a répondu en disant au joueur de la NFL: « J’aime aussi le basket-ball. » Au cours d’une passe dans la vidéo, Saint revient en courant pour encourager Brady à lancer le ballon plus loin mais laisse tomber le ballon entre ses bras, dont l’un porte un plâtre. West plaisante: « Il l’a raté seulement parce qu’il avait un casting! »

Kardashian a révélé en septembre que son petit garçon s’était cassé le bras « à quelques endroits », disant qu’elle n’allait « pas bien » et avait pleuré plus ce jour-là que même Saint. La star de L’Incroyable Famille Kardashian a demandé le divorce de son mari depuis près de sept ans en février, mais les deux ont présenté un front uni alors qu’ils continuent de coparenter Saint et ses frères et sœurs – les sœurs North, 8 ans, et Chicago, 3 ans. , et frère Psaume, 2.

Plus tôt ce mois-ci, West a affirmé qu’il n’avait « jamais vu le [divorce] papiers » déposés par son ex-femme, affirmant qu’il voulait toujours être avec Kardashian et élever leurs enfants ensemble. Peu de temps après, Kardashian a été aperçu tenant la main de Pete Davidson, qu’elle a rencontré lors de l’animation de Saturday Night Live en octobre. Les deux auraient commencé à sortir ensemble, avec un initié disant à E! News : « Ils sont vraiment heureux et voient où ça va. Pete lui a dit qu’il ne voulait voir personne d’autre. Elle dit à certaines personnes qu’elles ne sont pas très sérieuses mais qu’elle ne voit personne d’autre…