Le fils X Æ A-Xii d’Elon Musk fait une apparition publique rare

Elon Musk et son mini moi terminent l’année en beauté.

Après avoir été nommé Personnalité de l’année 2021 par Time, le PDG de Tesla a assisté à l’événement de célébration du magazine pour l’honneur le lundi 13 décembre. La sortie nocturne a été une affaire de famille, avec l’ingénieur SpaceX, 50 ans, partageant la scène avec ses 19 -fils d’un mois, X Æ A-Xii.

Sur des photos prises lors de la célébration de New York, Elon a tenu son plus jeune fils, également connu sous le nom de « Little X », sur ses genoux lors d’une session de questions-réponses avec le rédacteur en chef de Time, Edouard felsenthal. Dans une déclaration publiée le 13 décembre, Edward a écrit un message sur le choix de la publication pour l’honneur de cette année.

« La personne de l’année est un marqueur d’influence », a écrit Felsenthal. « Et peu d’individus ont eu plus d’influence que Musk sur la vie sur Terre, et potentiellement hors de la Terre aussi. En 2021, Musk est apparu non seulement comme la personne la plus riche du monde, mais aussi comme peut-être l’exemple le plus riche d’un changement massif dans notre société. »