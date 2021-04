Le Final 4 du LEN TROPHY, compétition qui ouvre le centenaire du FCN

13/04/2021 à 17 h 49 CEST

La Fédération catalane de natation a présenté le LEN TROPHY Final 4 qui organisera les journées 17 et 18 avril à la piscine Sant Jordi. La présentation a été faite dans le Musée Melcior Colet en présence du Président de la FCN, Enric Bertran, le président du comité technique LEN Water Polo, Ange Moliner et le Secrétariat général des sports et de l’activité physique, Gérard Figueras.

La LEN TROPHY Final 4 Il s’agit de la première compétition du calendrier des grands événements sportifs que le FCN célèbrera en cette année Centenari.

Cette finale aura deux représentants catalans, le CN Mataró Goufone et le Astralpool CN Sabadell, tous deux représentés dans le Musée Melcior Colet avec le président du CN Mataró, Joan Gros, la technique Dani ballart et le joueur Anni Espar. Au nom du CN Sabadell, ils ont participé Xavi Balaguer, directeur sportif, David Palma entraîneur et joueur Maica Garcia.

Les deux équipes catalanes ont joué ce week-end la finale de la Water Polo Queen’s Cup et en Europe, ils se sont affrontés à une occasion, c’était en 2016 que ceux du Maresme avaient remporté le TROPHÉE LEN et ceux de Vallès ont été proclamés champions d’EUROLIGA. Dans cette Super Coupe, CN Sabadell a remporté le titre. Aujourd’hui, 5 ans plus tard, les deux équipes catalanes pourraient se retrouver en finale européenne.

Les demi-finales seront les Samedi à 11h30 CN Mataró Goufone – Lifebrain SIS Roma et au 14h00 Astralpool CNSabadell – Kinef Surgutnetfegas Kirishi. La finale pour le bronze se jouera Dimanche à 11h30 et la finale du titre à 14h00