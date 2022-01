Le final de la saison 4 de « Yellowstone » établit un record d’audience

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Yellowstone vient de tenir sa finale de la saison 4, et le grand épisode a établi un record d’audience énorme. Selon Deadline, la finale a attiré 9,3 millions de téléspectateurs au total en direct + même jour. C’est en hausse de +81% par rapport à la finale de la saison 3 qui comptait 5,2 millions de téléspectateurs. La grande finale a également dépassé l’audience précédente Live + Same Day fixée par la première de la saison 4 de Yellowstone, avec 8 millions.

Notamment, la finale de la saison 4 de Yellowstone est la télédiffusion la plus regardée sur le câble depuis la première de la saison 8 de The Walking Dead sur AMC en octobre 2017, qui comptait 11,4 millions de téléspectateurs. « Yellowstone continue de battre des records avec plus de 11 millions de téléspectateurs à l’écoute de la finale de la saison, prouvant que nous avons touché un nerf culturel – du centre du pays à chacune des côtes – et avons encore beaucoup de place pour grandir en linéaire, » a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction de ViacomCBS Media Networks. « Notre stratégie visant à franchiser Yellowstone dans un univers de séries pour alimenter la croissance de Paramount+ dépasse déjà les attentes avec 1883 et Mayor of Kingstown s’avérant être deux des meilleurs titres. »

Nous devons parler de la finale de la saison 4. De ce mariage épique au départ de Jimmy, le casting décompose « Grass on the Streets and Weeds on the Rooftops ». https://t.co/oljUBMK6o3 #YellowstoneTV pic.twitter.com/B1rRTfkVYw – Yellowstone (@Yellowstone) 3 janvier 2022

Yellowstone est une série de Paramount Network qui met en vedette Kevin Costner dans le rôle du patriarche de la famille Dutton, John Dutton. Sa famille contrôle le plus grand ranch de bétail contigu aux États-Unis. Les co-stars de la série incluent Wes Bentley, Luke Grimes, Kelly Reilly, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White et Gil Birmingham. Après la finale de la saison 2 de l’émission, Grimes – qui joue Kayce Dutton – s’est entretenu exclusivement avec PopCulture.com et a partagé ce à quoi ses fans pouvaient s’attendre de la saison prochaine. « Je pense que la saison 3 est très différente, comme vous le savez, c’est juste une sorte de collection de choses qui arrivent à ces personnages, mais c’est en quelque sorte le génie de Yellowstone », a-t-il déclaré.

« C’est comme si ça changeait de vitesse et à tour de rôle, et parfois c’est intense, violent et fou, et parfois c’est poétique, et les moments sont plus subtils », a ajouté Grimes. « Cela évolue toujours et se transforme en quelque chose d’autre. Je pense que vous obtiendrez la même chose avec la saison 3. »

Grimes a ensuite comparé les saisons précédentes de la série, expliquant: « La saison 2 était incroyablement différente de la saison 1, et la saison 3 est tout aussi différente de la saison deux. Au cœur de cela se trouvent tous ces personnages dont vous êtes tombé amoureux avec et cette famille pour laquelle nous sommes en quelque sorte enracinés. Je pense qu’une fois que vous êtes dedans et une fois que vous êtes investi dans ces personnes, comme les endroits que (le créateur de la série Taylor Sheridan) peut aller avec l’écriture et le voyage qu’il peut emmène-nous… il n’y a pas de limites aux frontières. »