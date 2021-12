Le Final Fantasy le plus sous-estimé vient d’arriver au Game Pass

Capture d’écran : Square Enix

Lorsque Final Fantasy XIII-2, l’enfant du milieu le plus tristement célèbre de la série, est sorti pour la première fois, il a été bien accueilli par les personnes qui l’ont joué mais ignoré par presque tout le monde. Maintenant, après avoir célébré son 10e anniversaire au Japon cette semaine, l’un des spin-offs les plus étranges et les plus électrisants de Square Enix est nouvellement disponible sur Game Pass, et vous devez tous y jouer.

Vous savez probablement que lorsque Final Fantasy XIII est sorti en 2010, il a été traité par de nombreux fans comme un désastre pour le genre et un glas pour la série. Vous savez peut-être même que des années plus tard, le record a été établi, c’est en fait assez fantastique. Vous êtes moins susceptible d’avoir entendu dire que sa suite FFXIII-2 est, pour la plupart, encore meilleure. Alors que le jeu précédent était sonné pour sa structure linéaire inspirée de Halo et ses combats trop rationalisés, FFXIII-2 a bouleversé les choses avec le voyage dans le temps et le combat remixé avec un jeu parallèle de capture de monstres de type Pokémon.

L’histoire tourne autour de Serah (soeur du protagoniste du jeu précédent, Lightning) et de Noel, un voyageur temporel du futur qui chasse les paradoxes qui ont commencé à détruire le tissu de la réalité. Vous sautez à différents endroits à différentes périodes pour éliminer ces anomalies à la manière de Chrono Trigger, et en cours de route, commencez à percer le mystère derrière ce qui a déclenché tout le chaos. C’est compliqué, mais pas plus que votre arc Dr. Who standard, et beaucoup plus facile à suivre que FFXIII grâce à la décision de laisser tomber une grande partie du jargon associé à la construction du monde impénétrable de ce jeu.

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Alors que la prémisse permet de magnifiques visites touristiques JRPG, la récolte de monstres est ce qui empêche chaque nouveau donjon de dépasser son accueil. Les ennemis constituent le troisième compagnon pour compléter le groupe de Serah et Noel, que vous capturez, développez et échangez tout au long du voyage. Il y en a plus d’une centaine, des incontournables de Final Fantasy comme les chocobos et les cactuars aux nouveaux ennemis qui incluent une gamme de golems mécanisés. Chacun a une classe et des capacités uniques que vous pouvez augmenter au fil du temps, mais filtrées dans le système de combat « paradigme » très accessible repris du premier jeu. C’est juste le bon mélange de personnalisation tactique et de combat sans friction. Sérieusement, FFXIII-2 possède certains des meilleurs systèmes de la série.

Tout cela est soigné et étonnamment bien exécuté, comme vous l’aurait dit Mike Fahey, ancien de Kotaku, si vous lisiez sa critique originale de 2012. Mais en plus de cette base solide, FFXIII-2 vibre d’une énergie anxieuse et indomptable, de l’abondance de puzzles, de mini-jeux et de minuteries et partitions de type arcade à sa bande-son frénétique et infusée de musique house. Certains de ces morceaux sont des ratés absolus, avec des raps nu metal qui vont de pair avec des paysages époustouflants comme l’huile et l’eau. D’autres sont de pures confitures, allant de l’excentricité à l’âme bouleversante et transcendante.

Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Sur Xbox Series X, le jeu s’affiche en 4K, mais même sur la série S, il est toujours plus magnifique que jamais et fonctionne magnifiquement à 60 images par seconde. C’est un témoignage admirable de l’investissement continu de Microsoft dans l’optimisation de la compatibilité descendante, mais aussi particulièrement remarquable étant donné que les joueurs signalent toujours des problèmes avec la version PC de FFXIII-2 (il n’est pas encore clair si la version PC Game Pass les corrige) et le jeu est ‘ t disponible sur PS5, PS4 ou même en streaming via PlayStation Now. Pour la honte.

Square Enix a passé moins de deux ans sur le jeu, en partie grâce à ce qu’il a pu réutiliser de FFXIII et à l’aide de studios extérieurs comme Tri-Ace. Combiné à la reconnaissance du nom toxique, il a été facile de négliger FFXIII-2 en tant que, au mieux, un DLC autonome glorifié, et au pire, des faces B d’un jeu qui a aigri une génération de fans de Final Fantasy sur la narration moderne de la série. . FFXIII-2 mérite de sortir de l’ombre de son grand frère et d’être jugé et apprécié selon ses propres termes.

Peut-être devrions-nous simplement commencer à l’appeler Final Fantasy: Time’s Paradox ou quelque chose du genre. Cela semble plutôt cool. Plus cool au moins qu’un fouillis de chiffres romains et arabes. Quel que soit le nom que vous lui donnerez, faites-vous plaisir et essayez-le.