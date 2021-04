Le Final Four de la SM La Reina Cup revient avec plus d’émotion que jamais

01/04/2021 à 16:40 CEST

Ce week-end, le Final Four de la Copa de SM la Reina présenté par Iberdrola se tiendra à La Nevera de Majadahonda, où SAD Majadahonda, CHH Txuri Urdin, Quimeras Valdemoro et CH Jaca chercheront à remporter le dernier titre de la saison 2020-21 pour le hockey sur glace féminin. Ce sont les horaires et les croisements de la compétition de coupe, qui conteste ce qui sera sa douzième édition après l’annulation de l’année dernière en raison de l’émergence du COVID-19:

3 avril / 1ère demi-finale: 11h30 CHH Txuri Urdin – Chimeras Valdemoro (FEDHielo TV)

3/2 avril Demi-finale: 14h30 SAD Majadahonda – CH Jaca (FEDHielo TV)

4 avril / Fin: 12h00 (+ TDP)

SAD Majadahonda commence comme favori après avoir remporté la Ligue Iberdrola et avoir remporté la Coupe à neuf des onze occasions. De plus, jouer à «domicile» leur donnera une motivation supplémentaire contre des rivaux qui tenteront de leur arracher le titre. Dans la première demi-finale, ils affronteront une CH Jaca qui a été la révélation de cette édition. Après n’avoir remporté aucun match dans la phase régulière de la Ligue, ils ont battu Milenio Panthers et CG Puigcerdà en huitième et quart de finale de la Coupe respectivement, pour atteindre un Final Four qu’ils n’avaient pas atteint depuis 2015. Par coïncidence, leur rival de cette année-là était également l’équipe Majariego, comme en 2014, avec la victoire de Majadahonda dans les deux cas.

Dans l’autre demi-finale CHH Txuri Urdin et Quimeras Valdemoro cherchent une finale qu’ils n’ont jamais atteinte dans toutes leurs participations à la compétition. Malgré le fait que l’équipe basque ait remporté les deux duels directs de championnat contre Madrid (7-1 et 2-5), un duel très serré et compétitif est attendu entre deux des meilleures équipes de la phase régulière. Txuri et Valdemoro participaient tous deux à la dernière édition de la Coupe en 2019, bien qu’ils aient chuté en demi-finale.

Honneurs

2009: SAD Majadahonda

2010: SAD Majadahonda

2011: CPL Valladolid

2012: SAD Majadahonda

2013: SAD Majadahonda

2014: SAD Majadahonda

2015: SAD Majadahonda

2016: ASME Barcelone

2017: SAD Majadahonda

2018: SAD Majadahonda

2019: SAD Majadahonda

2020: Annulé par COVID-19