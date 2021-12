« Le Final Four est un objectif prioritaire du club »

04/12/21 à 20:59 CET

Le Barça a réalisé en majuscules dans la ville tchèque de Pilsen son classement pour le Final Four des Champions Ligue dans une nouvelle confirmation que l’arrivée sur le banc de Jesús Velasco a assis une équipe qui venait de remporter la dernière Ligue avec Andreu Plaza.

Dans ce qui a signifié la 14e victoire suivie dans toutes les compétitions, Le Barça a battu son hôte SK Interobal Plzen 1-3 pour devenir le premier classé d’un Final Four auquel il participe pour la neuvième fois et qui se jouera fin avril.

Dans la même veine que dans ses déclarations précédentes, Velasco a souligné que le Final Four était « un objectif prioritaire du club, le mien sur le plan personnel et aussi des joueurs. Nous le savions tous. C’est un challenge, c’est une très belle compétition et nous sommes déjà en Final Four. Maintenant, nous devons changer la puce et penser à d’autres choses, mais au moins aujourd’hui, nous allons profiter beaucoup « .

« Je pense que nous avons travaillé dur. L’équipe a été très sérieuse et nous avons eu des matchs très difficiles. Bien que certains puissent penser le contraire, ils ont été très difficiles et au final, notre jeu est ce qui nous a conduit à avoir un confort relatif », a souligné l’ambitieux de Tolède.

Jesús Velasco fait du cinéma au Barça

| FCB

« Avant tout, nous étions préoccupés par la question gardien-joueur, car si le match est à égalité ou qu’ils vous dépassent, ils sortent le gardien et n’attaquent pas, il faut jouer à quatre contre cinq en 20×40 et c’est très compliqué. Ils ont mis le gardien au bout du temps et ils ont voulu endormir notre rythme pour arriver au bout avec des options. Là tu as toujours des doutes et je pense qu’on a bien faitCar c’est un très grand risque de presser quand tu gagnes et que tu as cinq joueurs devant toi », a réfléchi l’entraîneur du Barça.

Il est temps de mettre en lumière le meilleur joueur du match, un Matheus qui continue de faire des pas de géant. « Nous avons très peu de gauchers, nous devons donc beaucoup nous occuper d’eux. Je le connais depuis longtemps et C’est un joueur que j’avais dans ma ligne de mire, car il a beaucoup de qualité, un super physique, il est très rapide et il a aussi très froid, il ne brûle pas le ballon, il a la capacité de définir et s’entraîne très bien. Cela nous donnera beaucoup de joies », a-t-il expliqué.

Il a également fait l’éloge de Dídac Plana sans oublier un Miquel Feixas qui marque également à un niveau élevé. « Je suis très calme avec notre objectif. Ils peuvent me dire que je donne des opportunités, mais je ne donne rien à personne. Miquel joue beaucoup de matchs parce qu’il se débrouille très bien, mais je pense que Didac est au-dessus. Ces jeux sont pour lui, cela a été discuté et c’est accepté », a conclu Jesús Velasco.