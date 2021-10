Le Final Padel Master du Circuit Summapadel by GuinotPrunera arrive

28/10/2021 à 12:53 CEST

Après une saison atypique et compliquée en raison de la restrictions dues au COVID-19, ce qui nous a obligé à arrêter les compétitions pendant 5 mois, l’Organisation est fière de pouvoir célébrer la Final Master du Circuit Summapadel par GuinotPrunera. Le test le plus important de l’année arrive du 14 au 21 novembre dans le magnifique Tennis Despí installations, Quoi Il dispose de 12 courts de padel entièrement en verre. Tout au long de la semaine, les joueurs pourront profiter d’une compétition de haut niveau, d’un cadre hors-terrain et de surprises et cadeaux pour tous.

Le Master se déroulera en 4 catégories masculines, 4 féminines et 3 mixtes et tous les joueurs ont garanti le litige d’au moins 2 matchs, puisque s’ils sont éliminés au premier tour, ils passent à la table de consolation. Les champions et les finalistes, du tableau principal et de consolation ont garanti des trophées et des prix. Notez que tous les champions gagnent un repas gratuit au Restaurant Marae par TiburonGroup.

L’importance du Maître vient parce que cette épreuve compte pour 4 dans le classement Summapadel 2021, qui sera clôturé après la contestation de ce tournoi. ET les trois premiers de chaque catégorie pourront jouer gratuitement la saison prochaine.

Cadeaux et surprises pour tous les inscrits

En tant qu’épreuve spéciale qu’est le Master, les participants auront de nombreuses surprises. Rien qu’en vous inscrivant, vous recevrez un pack de bienvenue complet avec des produits de nos sponsors (eau Veri, bouillon Aneto, bière Estrella Damm, barres de nougat Vicens Sport, boisson gazeuse Moonwater) et aussi un sac à dos Siux Diablo.

Tout au long de la semaine du tournoi, vous pourrez profiter de la zone spéciale pour les joueurs où se reposer entre les matchs ou visiter les différents stands que nous aurons d’un de nos collaborateurs comme le marketeur électrique Watium, la marque de cosmétiques naturels Ringana ou la marque de sportswear féminin NKWings.

De plus, des sweat-shirts spéciaux sont fabriqués pour le Master, de grande qualité et avec un design très attrayant, que nous mettrons en vente lors du même tournoi.

Le week-end des finales va intensifier les surprises. Pendant les samedi 20 et dimanche 21, tous les joueurs pourront se remettre de leurs matchs avec le massages gratuits d’un kinésithérapeute spécialisé. Nous aurons également un service de mojitos, et le plus attendu, la tombola de cadeaux. Tous les joueurs inscrits à l’événement participeront au tirage au sort pour cadeaux d’une valeur supérieure à 4 000 euros: équipement de sport, baskets, sacs à dos, paleteros, pelles, repas gratuits dans le Restaurant Nautic Masnou, des soins de physiothérapie et d’ostéopathie par Ostéosants, un jambon, nuits d’hôtel à Hôtelet de Sant Joan, et même un scooter électrique, d’une valeur de 300 euros, gracieuseté de notre sponsor principal, GuinotPrunera.

Dans l’ensemble, un bon paddle-tennis, une meilleure ambiance et de bonnes vibrations sont garantis dans le Maître Summapadel. Tout le monde Les joueurs qui veulent s’inscrire ont jusqu’au 11 novembre et ils doivent le faire en ligne