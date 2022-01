Le finaliste d’American Idol annonce sa candidature au Congrès américain

Clay Aiken, finaliste d’American Idol, a annoncé lundi son intention d’organiser une deuxième course au Congrès. Le natif de Caroline du Nord brigue un siège à la Chambre des États-Unis qui comprend une partie de Durham, Chapel Hill et sa ville natale de Raleigh. Aiken, 43 ans, s’était déjà présenté au Congrès en 2014.

« Les gens du Triangle m’ont donné la plate-forme que j’ai, et je veux l’utiliser pour leur redonner », a déclaré Aiken au News & Observer, faisant référence à la zone qui comprend Raleigh, Durham et Chapel Hill. « Je veux être une voix forte pour le Triangle quand j’arriverai au Congrès, je vous le dirai. Et nous avons besoin d’une grande voix. »

Pouvez-vous croire que cela fait presque 20 ans que je n’ai pas pu partager ma voix avec vous pour la première fois ? C’est une longue période. BEAUCOUP a changé ! Nous avons plus que jamais besoin de voix puissantes, alors je me présente au Congrès. Et ma voix est encore plus forte maintenant ! 😉 #JoinTheChorushttps://t.co/aQIm8a2xuZ pic.twitter.com/xBtN2CYF30 – Clay Aiken (@clayaiken) 10 janvier 2022

Le siège qu’Aiken espère gagner représente le sixième district du Congrès de Caroline du Nord, qui comprend Durham, Chapel Hill, la majeure partie de Cary et une petite partie de Raleigh. Les limites définitives du district n’ont pas encore été déterminées, en attendant les contestations judiciaires de la nouvelle carte du district. Le représentant David Prince, un démocrate, représente le district depuis 1997 et a annoncé sa retraite en octobre.

Aiken a reconnu Prince comme un mentor qui l’a aidé à s’intéresser à la politique lorsqu’il était au collège. « Il est difficile de comprendre ce que nous perdons avec la retraite du membre du Congrès Price », a déclaré Aiken au News & Observer. « Il a tellement livré pour le Triangle. »

Étant donné que le district devrait élire un démocrate en novembre, de nombreux politiciens démocrates locaux expérimentés ont jeté leur chapeau dans le ring pour le siège. Gary Pearce, consultant politique démocrate et assistant de l’ancien gouverneur de Caroline du Nord Jim Hunt, a déclaré au News & Observer qu’il pensait qu’Aiken pouvait utiliser son personnage pour se démarquer d’une foule de candidats avec peu de différences politiques. Si Aiken remporte le siège, il pourrait être le premier membre du Congrès ouvertement homosexuel du Sud. Cependant, il devra d’abord remporter la primaire démocrate en mai.

Cette course est également très différente pour Aiken de sa première tentative pour atteindre le Congrès. En 2014, il a fait campagne pour un district qui couvrait principalement les communautés rurales conservatrices. Bien qu’il ait étonnamment remporté la primaire démocrate, il a perdu aux élections générales face à la républicaine sortante Renee Ellmers.

S’il est élu, Aiken espère lutter contre le changement climatique, le racisme systémique, la violence armée, l’inégalité des revenus et étendre les droits de vote, les droits à l’avortement et le système de santé. « Ce sont des choses de base dont je parle ici », a déclaré Aiken au News & Observer. « Des choses de base qui devraient être faites – des choses qui doivent être faites – beaucoup de choses qui auraient déjà pu être faites si les politiciens avaient quitté Twitter et se sont démenés et ont réellement fait ce pour quoi nous les avons envoyés là-bas. »