Le finaliste de la FNCS banni à tort lors des finales de la deuxième saison consécutive

Le chaos s’est ensuivi lors de la finale européenne de la saison 8 du FNCS.

La Fortnite Champion Series (FNCS) du chapitre 2 – Saison 8 s’est terminée dimanche soir pour les joueurs européens, mais cela a pris beaucoup plus de temps que prévu. Un tournoi qui aurait dû se terminer bien plus tôt ne l’a pas été. Les joueurs polonais Kami, Setty et teeq étaient en bonne voie pour remporter le titre FNCS avant qu’une interdiction accidentelle n’affecte l’un des 100 joueurs impliqués, et des problèmes de file d’attente ont affecté le même joueur peu de temps après.

Ce qui aurait dû être un tour de victoire pour le trio polonais est devenu quelque chose de différent, faisant écho à un scénario similaire lors de la finale de la saison 7 du FNCS. La situation a forcé Epic Games à rectifier l’interdiction injustifiée et à ajouter plus d’une heure à la finale européenne de la saison 8.

Tripperrn subit une deuxième interdiction injustifiée

A ENCORE INTERDIT LORS DE LA GRANDE FINALE HAHAHAHAH pic.twitter.com/kmykyWl5F3 – Voyage Lootboy🕵️ (@trippernn) 31 octobre 2021

Le joueur professionnel de Fortnite Tripperrnn s’est retrouvé dans une position qu’il connaît bien pour compléter les finales de la saison 8. Il a reçu une interdiction de compte avant le match final de la FNCS. Epic Games a rectifié la discipline injustifiée et annulé à juste titre les résultats des jeux suivants dans l’intérêt de l’équité. L’histoire s’est répétée une fois de plus dans la saison 8, alors que Tripperrnn a reçu une autre interdiction de 24 heures dans le jeu pour « exploitation ».

La saison dernière, la même chose s’est produite lorsque Tripperrnn et le joueur de 100 Thieves, MrSavage, ont été bannis lors de la finale de la saison 7. Un examen plus approfondi a révélé que plusieurs joueurs ont signalé que les deux finalistes du FNCS et le système de jeu de Fortnite avaient pris des mesures. Tripperrnn s’est rendu sur Twitter après son interdiction la plus récente, montrant une capture d’écran de sa notification dans le jeu. Epic a pris des mesures, rétablissant le compte de Trippernn et effacé les résultats du jeu 12.

Deuxième reprise du jeu 12 dans les finales de la saison 8

a été expulsé du dernier match, vous ne pouvez pas faire cette merde pic.twitter.com/rPWDoNzJsB – Voyage Lootboy🕵️ (@trippernn) 31 octobre 2021

Il semblait que Trippernn et les 99 autres joueurs étaient hors de danger, mais ce n’était pas le cas. Le joueur non banni a subi un autre problème qui l’a empêché de faire la queue pour le match 12. Epic Games a de nouveau annulé les résultats du match 12 et a dû recommencer pour la troisième fois.

Nous avons causé un problème qui empêchait une équipe d’entrer dans le dernier match des finales EU FNCS. Nous redémarrons le jeu une fois de plus. Le match débutera à 17h40 HE. – Fortnite Competitive (@FNCompetitive) 31 octobre 2021

L’émission officielle a annoncé que le même trio qui n’avait pas pu se qualifier pour le match numéro 12 avait initialement le même résultat lors du redémarrage. Le compte Twitter compétitif vérifié de Fortnite a révélé la deuxième réinitialisation du match prévue pour 17h40 HE. Finalement, les 33 finalistes ont terminé le marathon de 12 matchs, mais non sans controverse.

Interdictions injustifiées cohérentes dans les saisons consécutives

idk man 2 saisons d’affilée maintenant, il y a 2 redémarrages de jeu dans les grands et les gens manquent tellement d’argent .. nous venons de manquer 20k $ parce que nous pensions qu’il n’y avait plus de jeux, je suis tellement triste pas de mots – stompy (@st0mpybtw) 31 octobre 2021

La dernière fois que Tripperrnn a subi une interdiction injustifiée, les joueurs et les téléspectateurs ont émis l’hypothèse qu’un streamer Twitch l’avait orchestré lors d’une soirée de veille FNCS. Bien que cela n’ait jamais été prouvé, Trippernn pense que la cause est la même cette fois-ci. Il est difficile de dire si les accusations sont exactes ou non. Néanmoins, si c’est vrai, le rapport de masse et le potentiel d’interdiction sont un problème important.

Les deux redémarrages ont considérablement affecté le classement malgré la domination de Kami, Setty et teeq. Ces changements mineurs au classement ont fait perdre des milliers de dollars en prix à certains, y compris les finalistes de la saison dernière – Stompy, nebs et pinq – et d’autres en ont profité. Espérons qu’Epic Games puisse résoudre le problème et empêcher de telles circonstances à l’avenir, en particulier compte tenu des implications.

