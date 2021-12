Le finaliste de « The Masked Singer » fiancé à la star de « Saved by the Bell »

JoJo est officiellement fiancée et son futur époux est l’acteur Dexter Darden. À Noël, la chanteuse pop bien-aimée, 31 ans, a annoncé que Darden, 30 ans, qui joue actuellement dans le redémarrage de Peacock’s Saved by the Bell, a posé la question. JoJo, qui a récemment participé à The Masked Singer, a partagé la joyeuse nouvelle aux côtés d’une légende exaltée et d’une série de doux clichés de la proposition. Dans le cadre du moment romantique, il a fait venir plusieurs de leurs proches pour célébrer.

« Pour toujours avec VOUS ? Inscrivez-moi. Fêtez Noël tout un fiancé !!! » a écrit JoJo, de son vrai nom Joanna Noëlle Levesque. « L’être humain le plus réfléchi, créatif, positif, beau, fort, aimant et édifiant m’a demandé de l’épouser. Alors évidemment, j’ai dit OUI !!! merci pour la surprise d’anniversaire la plus épique de tous les temps. maman, et nos deux meilleurs amis pour partager ce moment incroyable avec nous. vous êtes l’un des uns. LFG »

Adolescente, Jojo a eu une grande carrière pop, chantant des tubes comme « Too Little Too Late », « Leave (Get Out) et « Baby It’s You ». Elle est également apparue en tant qu’actrice dans les films Aquamarine et RV de 2006. Cependant, elle a été plus tôt prise dans un conflit massif avec sa maison de disques qui a ralenti son élan.Cependant, elle est au milieu d’une résurgence, réenregistrant ses anciens albums et créant de nouveaux morceaux comme « Comeback » et « High Heels ». de cette récente poussée, elle est apparue sur The Masked Singer Saison 5 en tant que Black Swan, terminant à la deuxième place. Peu de temps après, elle a abandonné la nouvelle chanson « Creature of Habit ».

Darden est l’un des acteurs les plus prometteurs d’Hollywood. Il a percé dans les films Maze Runner, apparaissant comme Frypan dans The Maze Runner, Maze Runner: The Scorch Trials et Maze Runner: The Death Cure. Il est également apparu dans la comédie à succès Hulu The Binge en tant que Hags. Ses performances les plus fortes à ce jour ont été celles de Devante dans la suite de Saved by the Bell. Il incarne un adolescent hilarant et doué pour la musique qui a du mal à réaliser ses rêves tout en venant d’une famille à faible revenu.

Le couple a été accueilli avec une réaction exaltée aux fiançailles en ligne. Certains des commentateurs Instagram ravis incluent des visages célèbres. Raven-Symoné a écrit: « Félicitations boo. Xoxo. » Ariel Winter, ancienne de Modern Family, a écrit : « Tellement excité pour vous deux !!!!!!! [heart emojis] Je vous aime tous les deux! » Josie Totah, co-star de Darden SBTB a commenté: « YAYYYY !!!!!! si heureux pour vous deux. » L’actrice maladroite Molly Tarlov a ajouté : « Jojo !!!! Je suis si content pour toi! Il a l’air merveilleux et cette bague est INCROYABLE !!!!! » La chanteuse country Mickey Guyton a également ajouté ses félicitations à la section des commentaires.