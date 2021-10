Le finaliste du FNCS, Tocata, a été éliminé en raison d’un conflit de casting

Tocata, xdioz et Halcon sont hors de la saison 8 de FNCS après avoir appris une violation surprenante des règles.

Aujourd’hui, le joueur et lanceur professionnel de Fortnite Kevin « Tocata » Larrinaga a vu son équipe disqualifiée de la finale des Fortnite Champion Series (FNCS) pour une violation des règles à son insu. La règle en question – 3.4 dans l’ensemble de règles officiel du tournoi – interdit à un employé affilié à Epic Games de participer à des tournois. Malheureusement, Epic l’a imposé avant que Tocata et ses coéquipiers Halcon et xdioz puissent participer à la finale de la saison 8 de NA West FNCS.

Le coup de poing intempestif s’est produit quelques heures après que ce trio a triomphé lors du difficile Redémarrage Round de Fortnite. En conséquence, le champ NA West s’est rétréci car Tocata et la société doivent surveiller de près.

Tocata disqualifié pour non-respect des règles

Mi Futuro | Mon avenir FR 🇺🇸 –> https://t.co/uTtiip55nO ESP –> https://t.co/HSX7hB8Rsc – CLG Tocata (@TocataTV) 30 octobre 2021

Le joueur discipliné s’est rendu sur Twitter avec une explication de ce qui s’est passé au cours des dernières heures. Selon son Twitlonger, la présence de Tocata dans le FNCS enfreint la règle 3.4 des règles du tournoi, interdisant aux lanceurs de sorts, aux analystes et plus de participer.

La règle 3.4 se lit comme suit :

« Les employés, dirigeants, administrateurs, agents et représentants d’Epic (y compris les agences juridiques, de promotion et de publicité d’Epic) et les membres de leur famille immédiate (définis comme conjoint, mère, père, sœurs, frères, fils, filles, oncles, tantes, neveux, nièces, grands-parents et beaux-parents, quel que soit l’endroit où ils vivent) et ceux vivant dans leur ménage (qu’ils soient liés ou non), et chaque personne ou entité liée à la production ou à l’administration de l’Événement, et chaque parent la société, l’affilié, la filiale, l’agent et le représentant d’Epic ne sont pas éligibles pour participer ou gagner. »

Tocata répond à l’interdiction

Epic a expliqué à Tocata qu’il avait enfreint la règle ci-dessus puisqu’il diffusait l’émission espagnole pour la région européenne. C’est une fin malheureuse pour la saison 8 de FNCS pour Tocata, Halcon et xdioz dans la foulée d’une victoire palpitante au Reboot Round. Le membre de Counter Logic Gaming a publié une déclaration concernant la situation sur Twitter.

« Mon trio et moi avons reçu une interdiction de 14 jours et sommes disqualifiés de la grande finale NA-WEST C2S8 FNCS pour avoir enfreint » 3.4 Epic Affiliation « . Cela est dû au fait que j’ai lancé FNCS EU sur l’émission officielle FortniteES tout en participant à la NA -West FNCS. Epic a révoqué l’interdiction de 14 jours. Cependant, nous sommes toujours DQ de la finale « , a-t-il écrit.

Heureusement, Epic Games a fait preuve d’une certaine clémence sur le non-respect des règles, mais c’est là que se termine la saison de Tocata et de ses coéquipiers. Tocata a déclaré son intention de s’éloigner des émissions sanctionnées par Epic pour poursuivre sa carrière compétitive sur Fortnite.

« J’ai été informé par Epic que » Les actions qu’ils ont prises ce week-end ne m’empêcheront pas d’avoir des opportunités à l’avenir, mais ces opportunités futures m’obligeraient à ne pas participer également à ces futures compétitions « . Cela signifie que j’ai toujours l’opportunité de caster mais je ne pourrai pas participer aux événements que je caste. »

Tocata a ajouté qu’il assume l’entière responsabilité de ses coéquipiers qui ont manqué un salaire garanti et leur fera don de 100% de ses revenus publicitaires pour la soirée de visionnage de la finale NA West FNCS. Le soutien à Tocata est venu de la part des autres joueurs et lanceurs de sorts. Il prévoit de continuer à concourir et devra se tourner vers la prochaine saison FNCS pour avoir une chance de hisser la hache des champions.