Le finaliste piétine en Argentine

04/07/2021 à 08:03 CEST

. / Buenos Aires

le Les saints Le Brésilien, finaliste de la Copa Libertadores 2020, a pratiquement ouvert la voie à la phase de groupes du tournoi mardi par battre San Lorenzo à domicile Argentine pour 1-3 avec des buts de Lucas Braga, Marinho et la recrue de 16 ans Angelo Borges lors du match aller de la phase 3. Braga a marqué à la 7e minute et Marinho a marqué le penalty 0-2 à la 45e minute. Le Paraguayen Ángel Romero a réduit le handicap en la 72e minute et Borges a converti la finale 1-3 dans le temps additionnel. Le milieu de terrain de San Lorenzo Julián Palacios a dû être remplacé à la 31e minute en raison d’une blessure.

A peine commencé le jeu, à 7 minutes, Santos a saisi San Lorenzo mal placé après une contre-attaque ratée et Braga a marqué le 0-1 avec un puissant centre droit de la gauche de l’attaque après avoir enlevé la marque avec un dribble.

Santos, vainqueur du tournoi en 1962, 1963 et 2011, est devenu fort en ouvrant le court avec Braga, à gauche, et Pará, à droite. Les Brésiliens ont déplacé le ballon calmement en défense et lorsque San Lorenzo a appuyé, ils ont sauté des lignes avec les passes et ont attaqué avec une supériorité numérique.

À 31 minutes, Palacios a dû être remplacé en raison d’une blessure et le Paraguayen Óscar Romero est entré à sa place. Le premier danger pour San Lorenzo était une minute plus tard, lorsque Bruno Pittón était sur le point de se convertir lorsqu’il est arrivé en tant qu’avant-centre, mais son tir a été dévié.

À la 44e minute, le gardien José Devecchi a tenté de prendre le ballon à Marcos Leonardo, mais lorsqu’il est tombé au sol, il a commis un penalty. Marinho il a pris le relais et a marqué une minute plus tard avec un tir puissant et haut à la droite du gardien de but.

À 57 minutes, Braga est venu très près de marquer son deuxième but, avec une tête, mais Devecchí a réagi rapidement et a dévié le tir. Peu de temps après, Pittón et Marcelo Herrera étaient sur le point de se convertir, le premier avec une tête et le second avec un tir à distance moyenne.

À 72 minutes, San Lorenzo a réussi à réduire le désavantage grâce à Ange romero, qui contrôlait un centre de la droite dans la zone et défini fort ci-dessous. Le but a donné confiance à l’équipe de Barcelone, qui à partir de ce moment est devenue l’équipe la plus dangereuse.

Cependant, dans le temps additionnel Borges, qui était entré peu de temps auparavant, a mis la cerise sur le gâteau et a quitté la série pratiquement condamné.

Le match retour se jouera le 13 avril au Mané Garrincha de Brasilia, et non à Sao Paulo, en raison de l’impact du coronavirus dans cette zone.