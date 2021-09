Le financement Bitcoin devient négatif alors que BTC enregistre une perte quotidienne de 10% alors que le facteur de surendettement domine

L’une des meilleures découvertes du Bayern Munich cette saison a été l’émergence de Josip Stanisic. Le défenseur croate n’a que 21 ans et est sous contrat jusqu’en 2023. Avec Benjamin Pavard blessé et un manque de confiance en Bouna Sarr, Stanisic s’est montré à la hauteur au poste d’arrière droit. Stanisic a été utilisé pour […] More