Le financement Bitcoin devient négatif au milieu de 70% de caca d’approvisionnement en BTC en circulation

Le week-end a été caractérisé par une forte baisse du prix du Bitcoin après avoir subi une baisse de 20% qui a déclenché des creux de 42K$.

Le financement de la BTC est devenu négatif après de longues ventes, selon l’analyste en ligne Dylan LeClair.

La variation du taux de financement a été causée en partie par des intérêts ouverts à hauteur de 5,1 milliards de dollars qui se clôturaient. Preuve de dilution du fournisseur de connaissances du marché confirmée :

« Un intérêt ouvert de 5,1 milliards de dollars (23,4 %) a été clôturé, ce qui a fait passer le taux de financement de modérément positif à fermement négatif. Le pourcentage de marge adossée au Bitcoin a en fait augmenté, ce qui est inhabituel lors de liquidations aussi longues. »

Les ventes massives sur le marché Bitcoin ont fait du 4 décembre le deuxième plus grand hangar quotidien en 2021 après une baisse des prix de 50 % observée le 19 mai.

À l’époque, les autorités chinoises avaient commencé à intensifier la répression du minage de crypto-monnaie, ce qui a pris les mineurs par surprise. En conséquence, le prix a chuté à un minimum de 30 000 $ par rapport à un sommet de 60 000 $.

La situation était désastreuse car le prix du Bitcoin est tombé en dessous de la moyenne mobile (MA) de 200 jours pour la première fois depuis mars 2020. Il s’agit d’un indicateur technique clé qui détermine la tendance générale du marché car il montre la moyenne d’environ 40 semaines. . Commerce.

Cependant, le marché du Bitcoin a connu de fortes corrections lors d’une course haussière dans le passé. Par exemple, lors de la course haussière de 2017, Bitcoin a connu environ six fortes corrections, avec les 38% les plus élevés.

Par conséquent, il semble que des reculs importants soient la norme sur les marchés haussiers du Bitcoin.

En revanche, malgré la correction notable observée ce week-end, le montant de BTC accumulé est élevé.

« 70 % de l’offre en circulation de Bitcoin s’accumule », selon les co-fondateurs de Glassnode Yann & Jan.

