Le financement composé du protocole DeFi cible les institutions à taux d’intérêt fixe sur l’USD

Le projet DeFi Compound Finance est désormais prêt à attirer des investisseurs institutionnels dans le secteur de la finance décentralisée en pleine croissance.

Le protocole de prêt décentralisé soutenu par Coinbase a annoncé le lancement de Compound Treasury, conçu pour permettre aux entreprises et aux institutions financières d’accéder aux avantages du protocole Compound.

Ce produit axé sur les institutions offre un TAP fixe de 4% sur le dollar américain, avec une liquidité quotidienne mais sans la complexité de la cryptographie.

“Notre vision est que Compound Treasury devienne le pont permettant aux institutions financières non cryptographiques de fournir les principaux avantages de DeFi au prochain milliard d’utilisateurs.”

Il est actuellement disponible pour les clients en Californie.

Compound travaille avec Circle et Fireblocks pour permettre aux néobanques, aux startups fintech et à d’autres grands détenteurs de dollars américains d’accéder aux taux d’intérêt disponibles sur le marché USDC du protocole Compound.

« La croissance de l’USDC et du DeFi institutionnel continue de s’aggraver… ravi de travailler avec Compound », a commenté Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, la société à l’origine de l’USDC stablecoin.

Tout en accédant à des taux plus élevés que sur les marchés traditionnels, les institutions n’auront pas à gérer la gestion des clés privées, la conversion crypto-to-fiat et la volatilité des taux d’intérêt.

Pour accéder à ce produit, les institutions doivent simplement virer des dollars américains sur le compte du Trésor composé et commencer à gagner un taux d’intérêt « garanti » de 4 % par an, sans montant minimum ou maximum ni limite de temps.

Quant à savoir d’où vient ce taux d’intérêt fixe de 4 %, Robert Leshner, fondateur de Compound Labs, a déclaré : « Les taux sont à un « plus bas générationnel » et se rapprochent encore assez de 4,00 %. Les données historiques du marché au cours du dernier cycle les placent un peu plus haut. Si les tarifs sont inférieurs, considérez la différence comme une dépense de marketing.

Ces dépenses de marketing proviennent de Compound Labs, qui exploite Compound Treasury en tant qu’entreprise autonome, a-t-il ajouté. De plus, cette subvention ne proviendra pas des jetons COMP que Compound Labs a été alloués à la genèse, mais de «l’argent de capital-risque doux que tout le monde à DeFi aime détester», a plaisanté Leshner.

Selon l’annonce officielle, Compound Treasury a déjà commencé à intégrer des clients et prévoit d’étendre l’accès à celui-ci “de manière significative au cours des prochains mois”.

