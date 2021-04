Le financement de démarrage atteint un nouveau sommet en 2021

«La résurgence des SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) donnant aux start-ups une opportunité de cotation alternative a également ajouté à l’intérêt des investisseurs pour les startups», ajoute Sudarshan.

Les investisseurs ont injecté 4,4 milliards de dollars dans les start-ups indiennes au cours du trimestre de janvier à mars, selon des données provenant de la société d’études de marché Venture Intelligence. Il s’agit d’une augmentation décente de 26% par rapport à la même période l’an dernier. Les entreprises avaient levé pour la dernière fois 4,1 milliards de dollars de financement au quatrième trimestre de l’année civile 2019 et 4,2 milliards de dollars au troisième trimestre de 2018, selon les données. L’élan s’est poursuivi jusqu’en avril, avec jusqu’à six entreprises rejoignant les rangs de la licorne en une semaine après avoir collectivement accumulé de nouveaux financements d’une valeur d’environ 1,5 milliard de dollars. À peine quatre mois après le début de l’année civile en cours, le secteur a déjà donné naissance à 10 licornes, la poussée numérique dirigée par la pandémie continuant de soutenir les entreprises technologiques et une poignée de “ bientôt licornes ” dans la file d’attente. Les experts du secteur estiment que davantage de start-ups atteindront une valeur de 1 milliard de dollars et plus. Le segment a ajouté un total d’environ 11 licornes en 2020, neuf en 2019 et huit en 2018.

Au fur et à mesure que de plus en plus de consommateurs à travers le pays se sont inscrits à des services numériques, ajoutant de manière significative à la base d’utilisateurs des entreprises, il est devenu relativement facile pour les start-ups avec des entreprises bancables d’obtenir le soutien des investisseurs. La vague d’investissements est également due à la disponibilité d’un pool de capitaux plus large.

Outre les grands fonds de capital-risque comme Prosus Ventures, Tiger Global et SoftBank qui ont fait de gros paris sur un groupe de start-ups locales, de nombreux investisseurs institutionnels et fonds de pension investissent dans des entreprises en ligne. Aujourd’hui, il y a même de l’argent provenant des LP ou des commanditaires, y compris les family offices nationaux, aux fonds de capital-risque nationaux. De plus, l’émergence de micro-capital-risqueurs «permet aux nouveaux fondateurs chevronnés, chevronnés et émergents d’accéder facilement au capital», déclare Sajith Pai, directeur de Blume Ventures. PN Sudarshan, partenaire de Deloitte India, souligne qu’avec les grands conglomérats, à la fois mondiaux et nationaux, sont désormais prêts à effectuer des achats importants de parts dans des start-ups établies, les investisseurs ont des options de sortie lucratives, une voie qui n’était auparavant pas visible, limitant ainsi le risque. appétit. «La résurgence des SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) donnant aux start-ups une opportunité de cotation alternative a également ajouté à l’intérêt des investisseurs pour les startups», ajoute Sudarshan.

Les analystes estiment que les entreprises opérant dans le domaine des technologies de la santé devraient obtenir une part importante du financement cette année. Certains segments du secteur ont augmenté jusqu’à six fois au milieu de la pandémie, déclare Aryaman Tandon, associé directeur et co-fondateur de Praxis Global Alliance. En général, les sous-segments plus petits comme la téléconsultation, les livraisons hyperlocales seront en demande et connaîtront une croissance plus large.

De nombreuses sociétés Internet utiliseront les fonds pour se développer à l’échelle mondiale, en particulier sur les marchés du Moyen-Orient, d’Australie, d’Asie du Sud-Est et d’Asie du Sud. Tandon souligne qu’une fois que les entreprises sont en mesure d’étendre leurs opérations dans les 20 à 30 premières villes indiennes, les opportunités de croissance se restreignent. «Après le top 50 des villes, où allez-vous? Dans les poches restantes, la croissance sera relativement lente », explique Tandon.

Même si l’accès au financement devient plus facile, les start-ups devront jouer les cartes correctement pour éviter la concurrence. Jio devient agressif dans toutes les catégories et les Tatas sont prêts à faire des paris agressifs. Par exemple, les entreprises devraient être en mesure de créer des entreprises omnicanales solides comme Lenskart l’a fait, estiment les analystes. Pour soutenir la croissance des entreprises, les entreprises devront également se concentrer sur l’établissement d’opérations back-end solides, dit Sudarshan.

