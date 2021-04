Le financement de démarrage diminue au premier trimestre 2021 par rapport à la période d’il y a un an; nombre de tours de financement également contrats

La croissance mensuelle au cours du premier trimestre 2021 est passée de 749,64 millions de dollars investis sur 121 tours en janvier à 1,77 milliard de dollars en 118 tours.

Y Combinator, un accélérateur de démarrage de capital d’amorçage basé aux États-Unis, était le premier investisseur en démarrage au premier trimestre 2021 en termes de nombre de tours d’investissement. L’accélérateur-investisseur, qui avait précédemment soutenu des startups indiennes telles que ClearTax, Innov8, Meesho, RazorPay, etc., a participé à 30 tours contre 15 tours au cours de la période de l’année dernière, selon les données du cabinet de recherche. Tracxn. D’autre part, la plate-forme d’investissement en démarrage LetsVenture a été le deuxième investisseur en importance avec 12 tours au cours du trimestre. Les fonds de démarrage plus importants tels que Sequoia Capital et Accel Partners avaient effectué respectivement 11 et 10 tours au cours dudit trimestre, alors même que le volume de l’année précédente était plus élevé à 22 pour Sequoia et 13 pour Accel. Cela s’est reflété dans le volume global des tours qui s’est contracté de 27%, passant de 504 tours au premier trimestre 2020 à 368 au premier trimestre 2021. De même, la valeur du financement de démarrage a également connu une baisse de 12,6%, passant de 5,40 milliards de dollars à 4,72 milliards de dollars au cours de ladite période.

Les investissements de démarrage, qui enregistrent généralement le maximum de cycles de transactions par rapport aux investissements de phase intermédiaire et tardive, ont enregistré le plus grand nombre de cycles au stade de démarrage. 204 tours ont été enregistrés au niveau des semences tandis que 54 tours ont été effectués au stade de la Série A. En ce qui concerne la valeur de la transaction ou le montant du financement, 1,1 milliard de dollars ont été investis lors du tour de série C, suivi de 975,59 millions de dollars pour la série C et de 939 millions de dollars pour la série F au cours du premier trimestre de la nouvelle année civile.

Lisez aussi: Zomato, Byju’s, Dream11, d’autres mènent un bond de 85% du financement PE-VC au premier trimestre 2021 alors même que le volume des transactions diminue

La croissance mensuelle au cours du premier trimestre 2021 est passée de 749,64 millions de dollars investis sur 121 tours en janvier à 1,77 milliard de dollars en 118 tours en février, suivi de 2,20 milliards de dollars en 129 tours en mars. Dans l’ensemble, le financement du capital-investissement et du capital-risque en Inde, selon les données de Venture Intelligence, a augmenté d’environ 85%, passant de 6,54 milliards de dollars au premier trimestre 2020 à 11,85 milliards de dollars au premier trimestre 2021, grâce à des investissements dans des startups telles que Zomato, Byju’s et Dream11. Le volume des transactions avait diminué de 21% à 199 au premier trimestre 2021, contre 244 au premier trimestre 2020.

«Les startups sont très importantes pour que l’Inde devienne une économie de 5 000 milliards de dollars. Ils apportent des modèles innovants et créent ainsi des produits et services qui n’existaient peut-être pas auparavant … ils entraînent une destruction créative de l’économie, et dans toute économie capitaliste, la destruction créative est extrêmement importante », a déclaré le conseiller économique en chef de l’Inde Krishnamurthy Subramanian à Financial Express Online dans une interview récemment.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.