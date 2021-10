Le financement de la pandémie est insuffisant dans le projet de loi révisé Build Back Better

Les responsables de la santé publique et les experts extérieurs ont averti le gouvernement fédéral pendant des années avant la pandémie de coronavirus que les États-Unis ne se concentraient pas suffisamment sur la prévention de la santé publique. Ils ont eu raison. Maintenant, ils supplient à nouveau le gouvernement fédéral d’investir plus d’argent dans la préparation, de tirer une leçon de Covid-19 sur ce qui se passe lorsque nous ne donnons pas la priorité à ces programmes.

Mais le pays risque de répéter les mêmes erreurs. Les défenseurs s’attendaient à un investissement plus faible dans la préparation dans le cadre du prochain Build Back Better Act qu’ils ne le jugeaient nécessaire. Des experts externes ont estimé que jusqu’à 75 milliards de dollars devraient être dépensés sur 10 ans pour l’infrastructure de santé publique, la préparation et la prévention.

La législation révisée Build Back Better totalise environ 10 milliards de dollars d’infrastructures de santé publique et de financement de la préparation aux pandémies au cours des prochaines années – un acompte pour une meilleure préparation, de l’avis des démocrates, mais sans garantie d’installations futures.

« Trop souvent, lorsqu’il y a une crise, la réaction est d’investir de l’argent dans la santé publique. Une fois la crise passée, le financement a tendance à se tarir », m’a confié Ron Bialek, président de la Public Health Foundation. « Ce n’est pas la recette du succès. »

Il y a un financement supplémentaire dans le projet de loi pour élargir la main-d’œuvre médicale, un besoin que les experts et les dirigeants d’hôpitaux disent également que la pandémie a rendu impossible à ignorer.

Il est difficile de dire exactement comment les 18 derniers mois auraient pu se dérouler différemment si davantage de fonds avaient été consacrés à la préparation. Mais le pays aurait probablement eu plus de financement pour les travailleurs de la santé, plus de soutien pour les systèmes de surveillance des maladies et de partage de données, et plus d’accent sur la prévention des maladies chroniques qui rendent le virus plus mortel.

Des experts à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement exhortent le Congrès à approuver un nouveau financement soutenu pour les programmes de santé publique. Le Congrès a approuvé un financement temporaire tout au long de la pandémie, mais les responsables de la santé publique et les groupes de défense veulent des flux de financement annuels dédiés – le genre de ressources qu’ils disent nécessaires pour empêcher une répétition des échecs de Covid-19 aux États-Unis lorsque le prochain agent pathogène mortel perce.

« Il est difficile au niveau local et étatique de prendre des décisions à long terme sur la mise en place d’infrastructures et l’embauche de personnes lorsque vous ne savez pas si l’argent va s’épuiser », Anand Parekh, conseiller médical en chef au Bipartisan Policy Center, m’a dit.

Plusieurs propositions tentent d’estimer le montant de financement soutenu nécessaire. Le Bipartisan Policy Center a inclus dans sa liste de recommandations 7,6 milliards de dollars de nouveau financement annuel, ou 76 milliards de dollars sur 10 ans une fois le financement pleinement mis en place. Trust for America’s Health a demandé au moins 4,5 milliards de dollars par an (45 milliards de dollars sur une décennie) dans le financement des infrastructures de santé publique. La Maison Blanche Biden a présenté sa propre proposition de préparation à une pandémie de 10 ans, qu’un haut responsable a comparée aux missions lunaires Apollo, qui nécessite 65 milliards de dollars au total.

La Maison Blanche Biden avait initialement demandé au Congrès de verser un acompte de 30 milliards de dollars sur la préparation à une pandémie dans le cadre de son plan d’infrastructure.

Mais consciente qu’il pourrait être difficile d’obtenir autant d’argent dans ce projet de loi de réconciliation, compte tenu des préoccupations des démocrates centristes concernant le coût global de la législation, la Maison Blanche a abaissé sa demande à 15 milliards de dollars, ce que le projet de loi de réconciliation de la Chambre, tel qu’il est actuellement rédigé, coûterait à peu près rencontrer.

Et donc, avec les centristes faisant pression sur les dirigeants démocrates pour réduire les coûts du projet de loi, le Congrès se prépare à adopter un projet de loi avec une fraction du financement que les experts estiment nécessaire pour se préparer à la prochaine pandémie, dans ce qui pourrait être la dernière grande législation de ce Congrès . Alors que plus d’argent pourrait en théorie passer plus tard, les experts en santé publique craignent qu’une opportunité ne soit gaspillée.

Comment le financement de la santé publique peut aider à lutter contre les pandémies

La préparation en matière de santé publique couvre de nombreuses choses différentes – qui ont toutes été pertinentes pour la lutte contre Covid-19.

Dans le cadre du plan décennal plus large de la Maison Blanche, la première priorité serait de permettre le développement rapide de nouveaux vaccins et traitements lorsqu’un agent pathogène menaçant émerge.

Il a demandé que la moitié du coût total de 65 milliards de dollars soit consacrée à ces activités biomédicales, dans le but de produire suffisamment de vaccins pour l’ensemble de la population américaine dans les 130 jours suivant l’identification d’une nouvelle maladie infectieuse et suffisamment pour le monde entier dans les 200 jours. L’opération Warp Speed ​​a été l’une des parties les plus efficaces de la réponse américaine au Covid-19 en soutenant le développement de vaccins, et l’objectif du plan de la Maison Blanche est d’accélérer encore plus le calendrier avec un financement de préparation soutenu.

Le Bipartisan Policy Center et le Trust for America’s Health ont également recommandé au Congrès de créer un fonds permanent d’« infrastructure » de santé publique. Ces dollars pourraient être consacrés à l’embauche de personnel, ainsi qu’à la construction et à l’entretien des systèmes nécessaires pour surveiller les maladies infectieuses et communiquer avec le public.

« Nous avons vu à quel point il est important d’obtenir des données précises et en temps opportun », m’a dit Philip Huang, directeur du département de la santé du comté de Dallas, au Texas.

Dans son comté, Huang a déclaré vouloir investir dans des systèmes de données qui permettraient une diffusion rapide des informations. Il a souligné que, sur leurs sites de vaccination de masse, le personnel était toujours obligé de prendre des cartes de vaccination papier et d’entrer les informations manuellement dans une base de données numérique. Le comté de Dallas s’est également appuyé sur des fournisseurs en ligne pour communiquer virtuellement avec ses électeurs, leur envoyant des messages texte et d’autres alertes importantes.

Un meilleur partage des données et de meilleures communications sont deux moyens par lesquels les États-Unis pourraient améliorer leur réponse à la pandémie. Mais cela nécessiterait de l’argent pour, par exemple, renouveler les licences de certains de ces services en ligne.

« Historiquement, les gens ont la mémoire courte après ces choses. Les gens investissent un peu d’argent dans le soutien des infrastructures, mais entre les deux, ils oublient et c’est l’une des premières choses qui sont coupées », a déclaré Huang. « Cela devrait, espérons-le, montrer une fois pour toutes que nous devons investir dans ce genre de choses. »

Enfin, la préparation signifie investir dans des programmes de prévention en santé publique qui améliorent réellement la santé de la population avant qu’un virus ou une bactérie mortelle n’arrive. La mauvaise santé aux États-Unis a également contribué aux luttes de l’Amérique pendant la pandémie.

Selon une étude publiée plus tôt cette année dans le Journal of the American Heart Association, environ les deux tiers de toutes les hospitalisations de Covid aux États-Unis jusqu’à la mi-novembre 2020 étaient attribuables à l’un des quatre problèmes de santé suivants : diabète, obésité, hypertension et cœur échec. Environ un Américain sur 10 souffre de diabète, environ quatre sur 10 sont obèses et près de la moitié des adultes souffrent d’hypertension. Ce sont des problèmes chroniques et répandus avec lesquels de nombreux Américains sont aux prises et qui les rendent plus vulnérables à certaines maladies transmissibles, dont le Covid-19.

Les responsables de la santé publique et d’autres experts ont beaucoup d’idées sur la façon d’empêcher davantage d’Américains de développer ces conditions et d’améliorer la santé des personnes qui en souffrent déjà – initiatives d’alimentation saine, programmes de dépistage, etc. les efforts porteraient leurs fruits la prochaine fois qu’une urgence sanitaire surviendrait.

« Vous avez vraiment besoin d’une population résiliente pour pouvoir résister à une urgence », a déclaré Parekh. « Une grande partie de ce que nous voyons dans le milieu des soins de santé est évitable. La santé publique est un ensemble d’activités qui peuvent empêcher beaucoup en aval de ce que voit notre système de santé. »

Mais le problème, comme toujours, c’est l’argent. L’Affordable Care Act a en fait créé un fonds de prévention de la santé publique, mais ce qui lui est arrivé après l’adoption de la loi est un microcosme de tout le problème du financement de la santé publique.

Le fonds de prévention était censé se constituer au fil du temps. Mais presque immédiatement, le Congrès a commencé à retirer de l’argent du fonds pour compenser d’autres plans de dépenses. À ce stade, selon Parekh, le fonds était censé atteindre 4 milliards de dollars, mais il n’y a en fait que 900 millions de dollars. Le plan de financement de la santé publique du Bipartisan Policy Center augmenterait le fonds de prévention, sur une base annuelle permanente, à ce chiffre de 4 milliards de dollars.

Les 18 derniers mois suggèrent que les États-Unis auraient mieux fait de dépenser cet argent comme prévu à l’origine. Mais la volonté d’investir dans la santé publique est toujours de courte durée. Malgré les appels de la communauté de la santé publique, le Congrès pourrait à nouveau s’avérer myope en matière d’investissements dans la santé publique.

« C’est le moment de se préparer pour le prochain », a déclaré Parekh. « Ce n’est pas une question de si, mais c’est une question de quand nous ferons face à la prochaine pandémie. »