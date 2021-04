Le financement des startups de la région de Seattle a atteint un nouveau record au premier trimestre avec 1,6 milliard de dollars investis – voici les meilleures offres

(Photo de Bigstock)

Les nouvelles: PitchBook et NVCA sont sortis avec leur Q1 Venture Monitor. Les investisseurs continuent de verser des tonnes d’argent dans les startups américaines après une année 2020 qui a établi des records malgré la pandémie en cours.

Les nombres: L’activité des contrats de capital-risque a atteint 69 milliards de dollars – en hausse de 92,6% d’une année sur l’autre – sur 3 987 transactions au cours des trois premiers mois de 2021. Les startups de la région de Seattle ont établi un nouveau record de financement au premier trimestre, avec 1,64 milliard de dollars sur 88 transactions. Cela représente une augmentation par rapport à 616 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

Tendances clés: “Les méga-transactions de plus de 100 millions de dollars sont en passe d’établir un record cette année, avec 167 transactions déjà conclues au premier trimestre. Les accords avec les anges et les semences sont restés solides et ont atteint un record du premier trimestre pour le nombre de transactions. La collecte de fonds a également atteint des records avec 32,7 milliards de dollars levés sur 141 fonds. Les sorties de capital-risque ont atteint 118,1 milliards de dollars sur 447 événements. Les SPAC ont levé 83 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant déjà le montant total levé en 2020.

Commentaire: John Gabbert, fondateur et PDG de PitchBook: «Avec des niveaux records de collecte de fonds de capital-risque en 2020 et de la poudre sèche toujours à des niveaux records, les investisseurs continuent d’écrire des chèques toujours plus volumineux au stade précoce et tardif, ce qui n’a été alimenté en outre par des investisseurs non traditionnels qui cherchent à tirer parti de l’univers d’investissement en capital de risque et de la croissance de la valorisation avant la liquidité. »

Bobby Franklin, président et chef de la direction de NVCA: «Alors que le pays se remet de la pandémie COVID-19, les startups à forte croissance sont bien placées pour aider l’économie à se redresser et à croître.» Franklin a également cité le plan Build Back Better du président Biden, susceptible de stimuler la création de nouvelles entreprises.

Meilleures offres Seattle: Voici un aperçu des plus grandes rondes d’investissement lancées par les entreprises de la région de Seattle. Consultez le Funding Tracker de . pour obtenir une liste de tous les investissements de démarrage récents dans le nord-ouest du Pacifique.

