Le financement du démarrage de la musique a chuté de 67% en un an, selon une étude

Une nouvelle étude sur le financement des startups suggère que les startups musicales ont reçu 67% de financement en moins en 2020.

C’est une baisse surprenante du financement de nouvelles initiatives musicales dans une année extrêmement difficile. Malgré les mauvaises nouvelles pour l’industrie de la musique, les startups ont reçu 42% de financement en plus en 2020 qu’en 2019. C’est juste que la plupart de ces financements étaient concentrés dans d’autres domaines. Le montant moyen de financement que reçoit chaque entreprise a également augmenté de façon spectaculaire en 2020.

En 2019, le montant moyen des financements levés par les startups était de 17,8 millions de dollars. En 2020, ce nombre a grimpé à 28 millions de dollars en une seule ronde de financement – une augmentation de 57%. Les meilleurs pays pour la croissance des startups selon ce rapport sont également intéressants.

La liste est largement dominée par les économies en développement d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie du Sud. L’Estonie est en tête du monde en matière de nouveaux financements de démarrage, une augmentation de 1300% par rapport à 2019. Les autres pays enregistrant une croissance massive de 300% et plus sont le Chili, la Colombie, le Ghana, le Kenya, le Pakistan, la Finlande, la Thaïlande, l’Autriche et les Philippines.

Sans surprise, les pays qui ont obtenu le plus de financement pour leurs startups sont les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni.

Le financement du capital-risque pour l’industrie de la musique s’est tari en 2020 à cause de la pandémie. Il a vu une énorme diminution de -67% du financement pour 2020 par rapport à l’année précédente. 87 nouvelles startups musicales ont été financées en 2019, un an plus tard, ce chiffre est tombé à seulement 68. Le financement des startups musicales en 2019 s’élevait à plus d’un milliard de dollars. En 2020, ce nombre est tombé à environ 328 millions de dollars.

Les autres secteurs fortement touchés par le financement du capital-risque ailleurs incluent les secteurs du voyage et du tourisme, des médias et du divertissement, des ressources naturelles et des vêtements et vêtements.

Alors, où sont passés tous les fonds de capital-risque qui ont laissé les entreprises de démarrage musical?

Sans surprise, les secteurs des sciences et de l’ingénierie ont connu la plus forte augmentation du financement du capital-risque pour 2020. D’environ 2,2 milliards de dollars en 2019 à 9,7 milliards de dollars en 2020, ces secteurs ont connu une croissance de plus de 300%. Les startups dans les domaines de la biotechnologie, de la fabrication, de l’agriculture, de la messagerie et des services financiers ont toutes vu leur financement augmenter de plus de 100% pour 2020.

Il sera intéressant de voir si le financement du démarrage de la musique peut faire un retour en 2021. Des centaines d’organisations se consacrent à aider les musiciens à se remettre sur les rails pendant la pandémie. Mais les startups musicales passent au second plan pour d’autres efforts alors que le monde se remet toujours de la pandémie COVID-19.

Nous arrivons tout juste à un point où certains États assouplissent les exigences relatives aux événements en direct. La Nouvelle-Orléans et New York ont ​​recommencé à autoriser les salles de concert. Mais les tournées à grande échelle sont toujours hors de la table jusqu’à ce qu’une grande partie de la population ait été vaccinée, selon le Dr Anthony Fauci.