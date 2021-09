Le financement Vee basé sur les avalanches est exploité juste après une semaine de lancement

Vee Finance, basée sur les avalanches, pourrait être la prochaine victime de crimes DeFi toujours plus nombreux, car elle signale un exploit potentiel sur sa plate-forme sept jours seulement après son lancement sur le réseau principal.

Dans une annonce le mardi matin 21 septembre, le compte Twitter de Vee Finance a annoncé qu’il pourrait être victime d’un exploit et que tous les services de la plateforme avaient été fermés pour enquêter sur l’affaire. L’annonce dit :

Annonce : Notre plateforme a peut-être été exploitée. Tous les services ont été suspendus. Nous enquêtons sur la cause, veuillez suivre nos comptes officiels pour la dernière mise à jour.

Merci! – vee.finance🔺 (@VeeFinance) 20 septembre 2021

« Annonce : notre plateforme a peut-être été exploitée. Tous les services ont été suspendus. Nous enquêtons sur la cause, veuillez suivre nos comptes officiels pour la dernière mise à jour.

Peu de détails sur l’exploit sont disponibles au moment de la presse. Il semble que l’exploit concerne le pont Avalanche-Ethereum qui a été lancé en février 2021 pour permettre aux utilisateurs de transférer des actifs entre les écosystèmes Avalanche et Ethereum plus rapidement et à moindre coût. Les données Etherscan montrent que la transaction impliquait le pont Avalanche-Ethereum et Ethereum enveloppé (WETH).

Certains tweets diffusés sur Twitter suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un autre événement de tirage de tapis, car un compte Twitter Rugdoc.io a déclaré que l’adresse du pirate informatique et du contrat de pont Vee Finance est la même. RugDoc.io a écrit :

“L’adresse du hacker @VeeFinance est la même adresse que le créateur du contrat de pont #veefinance.”

En réponse à cela, l’équipe de Vee Finance a déclaré que l’adresse du pirate informatique n’était pas une adresse de contrat de Vee Finance. Ils ont annoncé :

« Ce n’est pas le contact de Vee.Finance.

L’équipe de Vee.Finance publiera le rapport d’enquête dans les plus brefs délais.

Ne vous fiez à aucune fausse information.

Après cette clarification, le tweet de Rugdoc.io a été immédiatement supprimé. Certains rapports disent que l’argent exploité peut dépasser 35 millions de dollars.

Vee Finance est une plate-forme de protocole de prêt DeFi basée sur Avalanche qui comble le fossé entre les utilisateurs financiers traditionnels et les utilisateurs de crypto. Vee Finance regroupe de nombreuses fonctionnalités DeFi de base mais importantes telles que Prêter, Emprunter et Échanger.

Le protocole a été mis en ligne sur le réseau principal il y a à peine une semaine, le mardi 14 septembre. Vee Finance a terminé des rondes de financement privées et d’amorçage auprès de certains noms notables de l’industrie de la blockchain et de la cryptographie, notamment Huobi Ventures Blockchain Fund, Avalanche Asia Eco Fund AVATAR, MEXC Global, Crypto Avengers, AC Capital, AP Capital, Avalaunch et bien d’autres.

Vee Finance profitait de bons moments seulement 5 jours après le lancement, car la valeur totale verrouillée sur la plate-forme dépassait les 300 millions de dollars. Le token natif de Vee Finance VEE a également beaucoup souffert de cet exploit. VEE a chuté de près de 30% depuis que la nouvelle de l’exploit a éclaté. Le jeton se négocie à 0,13 $ par jeton au moment de la presse, contre 0,19 $ au moment de l’annonce de l’exploit.

