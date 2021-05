Légal & Réglementation

Le FinCEN organisera un atelier sur les technologies améliorant la confidentialité, y compris les preuves de connaissance zéro

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) organise un programme virtuel d’heures d’innovation FinCEN le 9 septembre 2021.

Le programme se concentre sur «les principes de protection de la vie privée dans le développement de solutions techniques qui améliorent l’innovation des services financiers tout en contrant les activités illicites et les risques pour la sécurité nationale qui sapent l’intégrité et les opportunités du système financier américain», lit-on dans l’annonce officielle.

Il demande aux entreprises qui développent des solutions aux problèmes de confidentialité, y compris le cryptage homomorphique, les preuves sans connaissance, de rejoindre le programme.

Tout en «encourageant la participation», l’agence gouvernementale demande des démonstrations pour mettre en évidence le fonctionnement de ces solutions et la manière dont les détaillants et les institutions financières pourraient les utiliser.

Les entreprises intéressées doivent soumettre une demande en ligne avant le 23 juillet 2021. Pendant l’événement, chaque réunion durera au maximum une heure. Le directeur par intérim Michael Mosier a déclaré:

«Nous soutenons l’innovation responsable, en particulier celle qui favorise la résilience et la sécurité de notre système financier et du peuple américain.»

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.