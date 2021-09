Le fisc sud-coréen se verra accorder le droit de fouiller les maisons des fraudeurs fiscaux

in

Les choses vont de mal en pis pour les investisseurs crypto sud-coréens. Après avoir vu leurs options d’échange de crypto se ratatiner à seulement quatre plates-formes fortement auditées vendredi, on leur dit maintenant que s’ils cherchent à contourner les protocoles de déclaration des bénéfices de trading crypto, leurs pièces pourraient être liquidées – et des huissiers pourraient être envoyés pour fouiller leurs maisons .

La crypto n’est pas encore imposable en Corée du Sud, mais à compter du 1er janvier 2022, tous les bénéfices cryptographiques supérieurs à 2 100 USD devront être déclarés, et les commerçants seront contraints de payer un taux forfaitaire de 20 % sur leurs gains supérieurs à ce seuil.

De plus, les succursales locales de la Service national des impôts (NTS) ont mené une campagne de répression à l’échelle du pays contre les individus qu’ils soupçonnent de faire des achats de crypto afin d’éviter de déclarer des revenus. Cette initiative a vu des millions de dollars de jetons saisis et, dans de nombreux cas, liquidés par le NTS, qui exige non seulement des factures fiscales en souffrance, mais également des amendes dans certains cas.

Mais, a rapporté Maeil Kyungjae, le ministère de la Stratégie et des Finances a confirmé que le gouvernement « a récemment soumis un amendement à la loi nationale sur la perception des impôts » à l’Assemblée nationale.

Ce dernier est presque certain de donner son feu vert à la proposition, qui sera regroupée avec d’autres amendements juridiques et soumise à la hâte au parlement dans les semaines à venir.

Une fois juridiquement contraignant, cela donnera au NTS de nouveaux pouvoirs étendus “pour collecter des taxes sur les crypto-monnaies telles que le bitcoin (BTC)”, a noté le média.

Actuellement, les agents des impôts n’ont le pouvoir de confisquer les crypto-actifs des « fraudeurs » fiscaux qu’en gelant et en saisissant des pièces sur les bourses. Mais, a confirmé le ministère, les nouveaux pouvoirs permettront aux agents des impôts de perquisitionner les maisons et autres locaux si le besoin s’en fait sentir.

La mesure accordera également aux agents le droit de convertir des fonds cryptographiques en fiat KRW où qu’ils les trouvent. Cela signifie que les agents pourraient décider de liquider (puis de confisquer) les fonds des clients sur n’importe quel échange à condition qu’ils estiment avoir suffisamment de preuves que le client en question a fraudé les impôts.

En Ukraine, pendant ce temps, les députés pourraient être amenés à réfléchir à des projets de propositions de taxe cryptographique qui verraient les particuliers taxés à un taux de 6,5% sur les bénéfices commerciaux cryptographiques et les entreprises taxées à un taux légèrement inférieur de 5%.

Mikhail Chobanian, le fondateur de l’échange crypto Kuna, a écrit sur Telegram que les législateurs ont “reçu des propositions d’amendements au code des impôts et ont estimé que l’idée était “cool, clair, simple et sain d’esprit.”

