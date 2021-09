Le Fitbit Charge 5 a-t-il un GPS ?

Meilleure réponse: Oui. Le nouveau Fitbit Charge 5 est équipé d’un GPS intégré pour que vous puissiez facilement suivre votre itinéraire pendant vos activités sans vous fier à votre téléphone.

Le Fitbit Charge 5 dispose d’un GPS pour un suivi facile

Il y a beaucoup de choses à considérer lors de la recherche d’un tracker de fitness. De nombreux utilisateurs rechercheront des fonctionnalités clés telles que le GPS intégré pour améliorer leur expérience globale. Heureusement, le Fitbit Charge 5 dispose d’un GPS intégré, ce qui signifie que vous pouvez laisser votre téléphone derrière vous et suivre votre itinéraire avec le Fitbit Charge 5.

Bien que le GPS ne soit pas une fonctionnalité rare, il est plus courant sur les montres intelligentes Android que sur les trackers de fitness. Étant donné que de nombreuses personnes qui achètent un tracker recherchent quelque chose d’abordable qui peut gérer le suivi de base, le GPS est un bon bonus.

Le Fitbit Charge 4 a été le premier de la série à proposer un GPS intégré. Depuis lors, la société est restée déterminée à fournir des fonctionnalités de type smartwatch plus avancées sur ses trackers de fitness. En comparant les Fitbit Charge 5 et Charge 4, vous verrez qu’ils offrent tous deux un GPS intégré et un suivi de l’oxygène dans le sang.

Le GPS Fitbit Charge 5 est l’un des nombreux nouveaux avantages du tracker.

Le Fitbit Charge 5 peut être cher, en particulier pour un tracker de fitness, mais toutes les mises à niveau et améliorations pourraient en faire un achat intéressant. En fait, le Fitbit Charge 5 GPS est l’un des nombreux nouveaux avantages du tracker. Il y a un nouveau design qui le rend beaucoup plus attrayant que les modèles précédents.

Vous bénéficiez également de capteurs de santé avancés, notamment des capteurs d’activité électrodermique (EDA) et d’électrocardiogramme (ECG). Ces nouveaux ajouts permettent aux utilisateurs de mesurer leur température et leur niveau de stress, ainsi que de vérifier les battements cardiaques irréguliers qui peuvent être le signe d’un problème médical sous-jacent.

Si cela semble trop avancé pour vos besoins, vous feriez peut-être mieux d’utiliser un tracker plus basique ou même une version plus ancienne du Fitbit Charge. Cela dit, les amateurs de santé qui veulent tous les détails apprécieront le GPS Fitbit Charge 5 et les autres nouvelles fonctionnalités qui l’accompagnent. C’est ce qui se rapproche le plus des fonctionnalités de la smartwatch sans payer le prix de la smartwatch.

Certaines personnes peuvent soutenir que si vous allez dépenser autant pour un tracker de fitness avec GPS, vous pourriez aussi bien étirer votre budget un peu plus loin et faire des folies sur une montre connectée de fitness à part entière. Je peux comprendre cet argument dans une certaine mesure, mais tout le monde ne veut pas une montre connectée encombrante au poignet.

Les minimalistes qui veulent quelque chose de léger, compact et efficace trouveront probablement que le Fitbit Charge 5 est un investissement rentable. Cependant, je peux affirmer avec confiance que la fonction GPS intégrée n’est que la pointe de l’iceberg !

