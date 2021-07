Le Fitbit Charge 5 pourrait être bientôt là – et il a l’air plutôt élégant

Le prochain Fitbit arrive bientôt, et il pourrait s’agir d’un nouveau Fitbit Charge 5. 9to5Google a obtenu un rendu qui, selon lui, montre le prochain tracker de fitness de l’entreprise, nommé “Morgan”.

Les détails sont rares jusqu’à présent (il n’y a pas de marque « Fitbit » sur l’image et 9to5Google garde sa source près de sa poitrine), mais TechRadar a trouvé un document FCC enregistré plus tôt cette année pour un nouveau « tracker d’activité sans fil » Fitbit qui pourrait juste adapter à la loi.

Des photos externes et un manuel d’utilisation de l’appareil sont actuellement privés, mais devraient être rendus publics le 18 octobre 2021. Il n’y a aucun moyen d’être certain que cet appareil est « Morgan », mais les dates semblent coïncider.

Alors, est-ce un Fitbit Charge 5 ? Cela pourrait être – ou cela pourrait être quelque chose de nouveau. Nous nous attendions à ce qu’un nouveau Charge atterrisse dans les mois à venir, mais sur la base des modèles de sortie précédents, nous ne nous attendions pas à ce qu’il atterrisse avant avril 2022. Le Fitbit Charge 4 est arrivé en avril 2020, donc un lancement en octobre 2021 signifierait moins plus de deux ans entre les deux appareils.

Le nom de code ‘Morgan’ est intéressant, mais aucune garantie. Fitbit est connu pour donner à ses appareils des surnoms similaires au cours du développement; en 2017, nous avons entendu parler pour la première fois d’un nouvel appareil Fitbit nommé « Higgs », qui s’est avéré être le Fitbit Ionic. Cependant, il y avait aussi des rumeurs d’une paire d’écouteurs de sport portant le nom de code « Parkside » avec une image « fuite », mais celles-ci ne se sont jamais concrétisées.

Nous avons contacté Fitbit pour un commentaire, mais nous ne retiendrons pas notre souffle ; la société a refusé de commenter lorsque des images du Fitbit Luxe ont été divulguées avant son lancement officiel – bien que Fitbit ait avancé sa date de lancement de quelques jours en réponse.

Un nouveau look pour la Charge 5

La “Morgan” est assez différente des montres précédentes de la série Charge, mais la ligne doit certainement être relookée. Le Charge 4 a été publié avant que Fitbit ne finalise son nouveau langage de conception industrielle biologique, qui, selon le vice-président senior du design de Fitbit, Jonah Becker, est “inspiré et conçu pour le corps humain”. Cela signifie des formes lisses et des bords arrondis, comme on le voit sur les Fitbit Inspire 2, Versa 3, Sense et Luxe.

Les appareils Fitbit récents, y compris le Fitbit Sense, ont suivi les mêmes langages de conception, avec des courbes douces et aucun angle dur (Crédit image: Orage / Ida Blix)

L’image «fuite» montre un tracker de fitness au design minimaliste, doté d’une bande de silicone souple qui affleure le corps de l’appareil. Le corps semble être en plastique (bien qu’il ne soit pas possible de le dire avec certitude), et il y a un écran couleur – quelque chose qui manque manifestement à la Charge 4.

Ce qui nous rend curieux, c’est l’apparition de grandes lunettes noires autour du bord de l’écran de Morgan. Aucune montre de la gamme actuelle de Fitbit n’a de si grandes lunettes, ce qui nous fait nous interroger sur la précision de l’image. Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure des nouvelles de Fitbit, mais nous couvrons nos paris.

Analyse : la Fitbit Charge 5 doit se démarquer

Lorsque le Fitbit Charge 4 a été lancé, il s’agissait de l’un des trackers de fitness GPS les plus petits et les plus légers du marché. Il résiste bien depuis son lancement en avril de l’année dernière, mais son successeur devra redoubler d’efforts pour se démarquer. Au cours des derniers mois, nous avons vu une multitude de montres connectées bon marché, notamment la TicWatch E3 et l’Amazfit Bip, offrant une gamme impressionnante d’outils de suivi de la condition physique à un prix très modeste.

Le Fitbit Charge 5 aura besoin d’un nouvel as dans sa manche s’il veut se démarquer, et ce devra être quelque chose qui ne sera pas en concurrence directe avec les autres appareils de l’entreprise. Le Fitbit Sense a une surveillance du stress cousue, le Luxe a la section du marché axée sur le style, l’Inspire 2 est le bracelet d’activité le plus léger et le plus petit de la gamme, et le Versa 3 est le point de vue de Fitbit sur la montre intelligente multifonctionnelle.

Un Fitbit plus axé sur le sport pourrait être un concurrent des montres de course d’entrée de gamme comme la nouvelle Garmin Forerunner 55 (Crédit image: Garmin)

Nous pensons qu’il est probable que le Charge 5 sera un appareil destiné directement aux amateurs de fitness, avec une série de fonctionnalités améliorées conçues spécifiquement pour les entraînements – peut-être même en tant que rival des montres de course d’entrée de gamme comme le nouveau Garmin Forerunner 55.

Nous serions très surpris s’il perdait son récepteur GPS (un outil extrêmement utile pour les coureurs et les cyclistes), et il pourrait gagner de nouveaux outils qui s’intègrent à Fitbit Premium, tels que des plans d’entraînement envoyés de l’application Fitbit à votre montre, et suggérés entraînements en fonction de votre niveau de forme physique et de vos objectifs. Des profils sportifs supplémentaires seraient un ajout bienvenu, tout comme des exercices de respiration (une caractéristique manquante dans la Charge 4) et des conseils de récupération après l’entraînement.

La concurrence est très rude, mais si Fitbit peut mettre en place le bon package, la Charge 5 pourrait être le prochain appareil à prendre la première place de notre guide des meilleures montres de course.

