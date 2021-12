Le Fitbit Charge 5 prend-il en charge NFC pour les paiements sans contact ?

Meilleure réponse: Oui, le Fitbit Charge 5 comprend une puce NFC intégrée pour que vous puissiez effectuer des paiements sans contact avec votre bracelet d’activité.

Effectuez des paiements sans contact avec le Fitbit Charge 5

Si vous êtes toujours en déplacement, vous voulez trouver un tracker de fitness fiable qui peut suivre votre style de vie actif. Heureusement, il existe de nombreuses options solides parmi lesquelles choisir ces jours-ci. Vous devriez envisager le Fitbit Charge 5 pour de nombreuses raisons, y compris les paiements sans contact.

Pour commencer, vous pouvez laisser votre téléphone derrière vous et suivre votre itinéraire avec le GPS pendant une séance d’entraînement. Lorsque vous partez courir dans le parc, vous pouvez laisser votre portefeuille derrière vous, grâce à la prise en charge NFC de Fitbit Charge 5. Cela vous permet d’utiliser votre tracker pour effectuer des paiements sans contact via Fitbit Pay lorsque vous êtes en déplacement. Donc, que vous vous arrêtiez pour étancher votre soif après une course ou que vous vous arrêtiez pour manger un morceau, c’est une fonctionnalité extrêmement utile à avoir.

Fitbit Pay travaille avec les principales banques et coopératives de crédit du monde entier.

Vous aurez l’esprit tranquille lorsque vous utiliserez Fitbit Pay sur votre appareil, car tous les achats sont couverts par la protection contre la fraude de votre banque. Sans oublier que Fitbit utilise la tokenisation standard de l’industrie pour aider à garder chaque transaction privée et sécurisée. Vous serez également heureux de savoir que Fitbit Pay travaille avec les principales banques et coopératives de crédit du monde entier.

En ce qui concerne la prise en charge NFC du Fitbit Charge 5, les utilisateurs peuvent ajouter jusqu’à cinq cartes de paiement différentes au portefeuille. Vous pourrez également choisir la carte que vous souhaitez utiliser comme option de paiement par défaut. Le portefeuille permet aux utilisateurs d’ajouter et de supprimer facilement des cartes de paiement, de modifier un mode de paiement et de consulter les achats récents. Apprendre à utiliser Fitbit Pay est simple et ne prend que quelques étapes.

Vous pouvez effectuer des achats avec Fitbit Pay dans n’importe quel magasin qui accepte les paiements sans contact. Balayez simplement vers le bas depuis le cadran de la montre et appuyez sur Paiements. Si vous y êtes invité, vous devrez entrer votre code PIN. Ensuite, vous verrez votre carte par défaut apparaître à l’écran. Si c’est la carte que vous souhaitez utiliser, placez votre poignet près du terminal de paiement. Pour payer avec une autre carte, balayez jusqu’à ce que vous trouviez celle que vous préférez, puis placez votre poignet près du terminal de paiement. Le paiement est terminé lorsque votre tracker vibre et affiche une confirmation.

Bien que la plupart des utilisateurs n’achètent pas le Fitbit Charge 5 uniquement pour la prise en charge NFC, c’est un avantage appréciable. L’époque de votre portefeuille encombrant fourré dans votre poche arrière ou enfoui au fond de votre sac à main est officiellement révolue grâce au paiement sans contact !

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Protégez votre écran

Ce sont les meilleurs protecteurs d’écran Google Pixel 6 Pro pour votre téléphone

L’écran incurvé de votre Google Pixel 6 Pro rend plus difficile la recherche d’un excellent protecteur d’écran, et l’empreinte digitale à l’écran a jeté une autre clé dans les travaux après le lancement du téléphone. Voici les meilleurs protecteurs d’écran que vous pouvez acheter en ce moment – et pourquoi tous ceux en verre trempé ont été retirés.