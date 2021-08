Le Fitbit Charge 5 utilise-t-il le même chargeur que le Fitbit Charge 4 ?

Vous vous demandez si votre chargeur Fitbit Charge 4 fonctionnera sur le nouveau Charge 5 ? La réponse malheureuse est non, ce ne sera pas le cas. La consolation est que votre nouvel appareil ne devrait pas avoir à se recharger souvent. Cependant, selon ce que vous possédez d’autre, vous pouvez toujours avoir un chargeur supplémentaire à portée de main.

Le Fitbit Charge 5 ne peut pas utiliser le chargeur Charge 4

Un certain nombre de mises à niveau matérielles et logicielles importantes apportées au Fitbit Charge 5 peuvent même amener les propriétaires de Charge 4 à y jeter un deuxième coup d’œil. Les changements du premier au dernier présentent un saut considérable pour la gamme Charge, en particulier par rapport au plus petit décalage que nous avons vu entre le Fitbit Charge 3 et le Charge 4. Pour le meilleur ou pour le pire, les mises à jour substantielles signifient adieu à une certaine compatibilité.

Parmi les nombreux changements apportés au nouveau Fitbit Charge 5 figure son chargeur propriétaire. Les ajustements dimensionnels (pensez plus mince et plus élégant) signifient que l’appareil n’est pas compatible avec le chargeur de son prédécesseur. Au lieu de cela, le Charge 5 sera livré avec un câble de charge magnétique qui s’adapte à son cadre plus petit. La bonne nouvelle est que même avec un écran AMOLED et des capteurs avancés, les utilisateurs bénéficient toujours du confort d’une batterie longue durée. Selon Fitbit, l’appareil durera jusqu’à sept jours avec une seule charge.

Le chargeur Fitbit Luxe fonctionnera

Si vous pensiez qu’en tant que successeur direct, le dernier appareil de Fitbit fonctionnerait avec le chargeur Charge 4, vous n’êtes probablement pas seul. Pour les utilisateurs préoccupés par la gestion des déchets électroniques de Fitbit, il y aura cependant un certain chevauchement (mais pas là où nous nous attendions). Alors que certains éléments de conception du Fitbit Charge 5 sont empruntés aux appareils haut de gamme de Fitbit, le chargeur est emprunté à la gamme Fitbit Luxe. Heureusement, cela signifie que le dernier tracker Fitbit est compatible avec les chargeurs Luxe.

Nous espérons toujours qu’à terme, Fitbit rationalisera ses chargeurs pour qu’ils soient tous interchangeables. En attendant, assurez-vous d’avoir celui qui convient à votre appareil.

