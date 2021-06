Le Fitbit Inspire 2 est génial, mais cette offre de remise en forme de dernière minute Prime Day est plus inspirante

Fitbit fabrique des montres intelligentes et des trackers de fitness incroyables. Le Fitbit Inspire 2 est l’un des meilleurs, c’est pourquoi il est inclus dans nos meilleures offres de smartwatch Android Prime Day. Mais il y a un autre tracker de fitness qui est tout aussi bon, et c’est l’Amazfit Band 5. C’est l’un des meilleurs trackers de fitness que nous ayons vus, même si la marque n’est pas aussi connue que Fitbit. Cela dit, il existe de nombreuses montres intelligentes Amazfit avec de superbes remises Prime Day, et le Band 5 est le plus abordable.

Lorsque l’Amazfit Band 5 a été lancé en 2020, il a sapé une grande partie de sa concurrence avec un prix de 50 $. Depuis lors, le prix a un peu baissé pour ce tracker de fitness déjà abordable, mais cette offre Prime Day vous offre une réduction supplémentaire de 20 % à la caisse, le ramenant à seulement 32 $. Si ce n’est pas inspirant, alors je ne sais pas ce que c’est.

L’Amazfit Band 5 est génial car il est construit par la même société qui fabrique le Xiaomi Mi Band 6, qui est un appareil fantastique. L’Amazfit Band 5 a une autonomie impressionnante de 15 jours tout en effectuant diverses tâches telles que la surveillance continue du stress et de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et bien plus encore. Le bracelet dispose également d’un suivi menstruel et d’un capteur SpO2 pour vérifier les niveaux d’oxygène dans le sang. Pour les nageurs, la résistance à l’eau 5ATM devrait garder le bracelet en sécurité pendant que vous êtes sur vos genoux.

La seule chose qui manque ici est le GPS et le NFC intégrés, deux choses qui manquent également au Fitbit Inspire 2. Cependant, l’Amazfit Band 5 a une autonomie de batterie plus longue, une prise en charge Alexa intégrée et un coût inférieur à celui de la concurrence, ce qui en fait une bonne affaire Prime Day à ne pas manquer ! Cela dit, si vous voulez faire des folies sur une marque que vous connaissez et aimez, il y a une excellente offre Prime Day sur l’Inspire 2 qui vaut le détour.

L’Amazon Halo porte la subtilité à un nouveau niveau en tant que tracker de fitness sans affichage, vous pouvez donc vous concentrer sur votre entraînement et moins sur les menus et les paramètres. Il a une autonomie d’une semaine, se connecte à la suite d’outils de suivi de la santé d’Amazon et dispose même d’un support Alexa intégré.

Le Fitbit Inspire 2 est l’un des meilleurs trackers de fitness que vous puissiez acheter, grâce à son design subtil mais inspirant et à son suivi de la santé toute la journée qui peut durer jusqu’à 10 jours avec une seule charge.

