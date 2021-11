Le flamenco célèbre sa journée mondiale en revendiquant la survie des tablaos après la pandémie

MADRID, 16 novembre (EUROPA PRESS) –

Le 16 novembre 2010, l’UNESCO a déclaré le flamenco comme « Patrimoine culturel immatériel de l’humanité », et à l’occasion de son 11e anniversaire, le Corral de la Morería a célébré la Journée internationale du flamenco en revendiquant la survie des tablaos pendant la pandémie.

Les tablaos de flamenco sont fermés depuis un an et demi en raison de la pandémie, et dans ce contexte, le Corral de la Morería a rappelé l’importance de ce patrimoine pour le développement et la survie de cet art et en tant que valeur touristique.

Tel que rapporté par le propriétaire du Corral de la Morería, Juan Manuel del Rey, Les tablaos de flamenco en Espagne sont un patrimoine culturel « unique » au monde et emploient 90% des artistes flamenco du pays. De plus, ils représentent plus de 95% des spectacles de flamenco en Espagne, et il a souligné que « si les tablaos disparaissent, que 95% des artistes disparaissent et le flamenco est mortellement blessé ».

« À Aujourd’hui, à cause de cette pandémie, 40% des tablaos flamenco de ce pays ont disparu, et les autres courent toujours un risque très élevé de disparition, en raison des dettes accumulées pendant la pandémie. Nous ne pouvons pas perdre un patrimoine culturel aussi important, nous ne pouvons pas perdre un élément aussi important de l’identité culturelle de ce pays », a déclaré Juan Manuel Rey.

L’acte de célébration a été organisé par le Corral de la Morería, la Fédération des communautés andalouses du centre de l’Espagne (FECACE) et Unión Romaní avec la collaboration de l’Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid.

Le directeur de l’Unión Romaní, Mariano González, a souligné la déclaration institutionnelle de l’Assemblée de Madrid le 16 novembre, qui a été réalisée à l’unanimité par les groupes parlementaires : « Bien que de la Communauté de Madrid, ainsi que du secteur des tablaos, le flamenco a été consciemment promu pour années à un moment où les circonstances liées à la pandémie ont affecté la famille flamenco, Il est particulièrement important que l’Assemblée de Madrid montre son soutien et sa reconnaissance d’un art que Madrid a tant donné. Pour toutes ces raisons, l’Assemblée de Madrid exprime sa pleine réparation à tous les artistes, promoteurs et amateurs de flamenco avec reconnaissance et engagement permanent « , a souligné González à propos de la Déclaration.

Par ailleurs, il a tenu à terminer son intervention en citant Enrique Morente : «Le flamenco n’est pas le patrimoine matériel de l’humanité, mais l’humanité est le patrimoine et le matériel du flamenco« .

L’acte de célébration a été interprété par la bailaora Belén López. « Belén López est quelque chose d’incroyable, je vois en elle les trois écoles fondamentales de la danse espagnole », a décrit la danseuse et chorégraphe Blanca del Rey. A son tour, il a souligné que « l’Espagne est le pays le plus riche en musique du monde ».