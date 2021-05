Et pourtant, même dans les creux, les deux l’ont dépassé, et Cisco était même le meilleur homme de Barry à son mariage. Cela me fait me demander à qui Barry va se tourner s’il a l’un de ces problèmes qu’il ne peut pas simplement partager avec sa femme après le départ de Cisco. Chester est une nouvelle option, même si, compte tenu de sa nouveauté dans l’équipe, il n’est peut-être pas aussi efficace qu’une épaule sur laquelle pleurer comme l’aurait été Cisco.