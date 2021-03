Le flash Bitcoin plante de 2K $ en 5 minutes, liquidant 600M $ en longs

Bitcoin (BTC) a chuté de plus de 2000 dollars en cinq minutes le 31 mars alors qu’une vague de volatilité a perturbé un marché par ailleurs calme.

Graphique de bougie en 1 minute BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

BTC voit une volatilité soudaine

Cointelegraph Markets Pro et Tradingview ont montré un cauchemar pour les longs traders mercredi, le BTC / USD passant soudainement de 59 350 $ à 57 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, les pertes augmentaient toujours après que la paire ait atteint un creux de 56 713 $ sur Bitstamp.

«Exactement Bitcoin», le trader Michaël van de Poppe a réagi à ce qui est devenu un événement familier sur des délais courts pour Bitcoin.

Auparavant, la hausse était au centre des préoccupations des day traders, les nouvelles de PayPal ayant engendré une montée en flèche juste en dessous de 60000 $.

Cependant, ceux qui parient sur la poursuite de la course haussière ont perdu beaucoup mercredi, alors que la récession a liquidé des positions longues d’une valeur de 600 millions de dollars au milieu d’un effacement total de 1 milliard de dollars sur 24 heures.

Pour l’analyste quantitatif PlanB, leur disparition a néanmoins été bénéfique, aidant à débarrasser le marché de l’effet de levier indésirable et à garantir des hausses futures plus organiques. Comme Cointelegraph l’a rapporté, des événements similaires se sont produits avec des positions longues et courtes ces derniers mois.

« Belle chasse au stop loss … encore une fois », a-t-il commenté sur Twitter.

« Maintenant que tous les achats à effet de levier sont liquidés, nous avons enfin la possibilité de casser 60 000 $ en avril. »

Les taux de financement grimpent

Pendant ce temps, les indicateurs ont montré des raisons de croire que de nouvelles augmentations de prix pour Bitcoin nécessiteraient du travail.

Les taux de financement sur les plateformes de produits dérivés étaient plus élevés ce jour-là, atteignant jusqu’à 0,375% sur Huobi, un signe classique de la pression à la baisse.

Taux de financement Bitcoin par rapport au graphique BTC / USD. Source: Bybt

La situation à plus long terme reste plus que positive, les analystes désignant 68 000 $ et 73 000 $ comme prochains obstacles à surveiller.