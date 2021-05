Le flash perd deux membres de la distribution d’origine après 7 saisons, mais il y a de bonnes nouvelles

Mais pour commencer par une nouvelle qui ne sera probablement pas bien accueillie par de nombreux fans de Flash, Deadline rapporte que Carlos Valdes est sur le point de conclure sa course en tant que série régulière dans la finale de la saison 7. Quant à Tom Cavanagh, l’acteur qui a joué une grande variété de personnages avec le même visage au cours des années de The Flash a en fait déjà terminé sa série régulière dans le troisième épisode de la saison 7, mais sera de retour en tant que guest star cette saison. .

Cela réduit les membres de la distribution d’origine restants de The Flash de six à quatre, avec Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker et Jesse L.Martin toujours attachés à la série, bien que Gustin soit le seul dont le retour pour la saison 8 a été confirmé à le moment de la rédaction.