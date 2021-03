Le flash: pourquoi le grand changement de Caitlin est une mauvaise nouvelle pour Killer Frost

Malheureusement, il est difficile de dire si Kristen Kramer sera un ami ou un ennemi de Team Flash, car The Flash a pris quelques libertés avec son itération du personnage. Le Kristen Kramer des bandes dessinées a travaillé aux côtés de Barry Allen dans le laboratoire du crime, et ce procureur vient d’arriver de Gotham avec un passé militaire principalement expurgé. Pour l’instant, Kramer n’est pas directement sur la voie de Killer Frost, comme Joe et Iris semblait déterminé à courir des interférences et à la tenir éloignée du dos de leur amie.