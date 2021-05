Le flash ramène un personnage clé pour son 150e épisode, et je suis perplexe

Revenons en arrière quelques saisons. Jessica Parker-Kennedy a fait ses débuts en tant que Nora West-Allen sur la partie Supergirl du croisement «Crisis on Earth-X», bien qu’à l’époque, nous ne connaissions pas sa véritable identité; elle était juste une jeune femme étrange qui a parlé avec Barry Allen à son mariage. Mais au fur et à mesure que The Flash Season 4 progressait, cette femme apparaissait de temps en temps pour parler avec d’autres membres de Team Flash, et dans les dernières minutes de la finale de la saison 4, elle a révélé qu’elle était la fille du futur de Barry et Iris. Lorsque The Flash Season 5 est arrivé, Nora a officiellement rejoint Team Flash, et au fur et à mesure que la saison avançait, nous en avons appris plus sur ses antécédents, notamment sur le fait qu’elle travaillait secrètement avec Eobard Thawne emprisonné, alias Reverse-Flash, pour empêcher son père. de disparaître dans une crise future.