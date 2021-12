Le fléau de la surréglementation : le projet de loi d’amendement sur l’électricité est une chance de réorienter le rôle du gouvernement dans la réglementation du secteur de l’électricité

Les domaines dans lesquels le ministère du Pouvoir s’embarque pour légiférer sont un domaine entièrement occupé par les fonctions statutaires attribuées par la loi aux CERC, SERC et CEA.

Par Arijit Maitra

La Cour suprême a jugé que la « loi » à la fois à l’article 21 et à l’article 300-A de la Constitution vise à empêcher la privation de droits. Le droit fondamental en vertu de l’article 21 et le droit constitutionnel en vertu de l’article 300-A ont reçu le statut de droit de l’homme fondamental. Non seulement l’approvisionnement en électricité est une exigence humaine fondamentale, mais c’est aussi un moyen de subsistance.

Les dispositions constitutionnelles de l’Inde garantissent que le droit à la vie inclut le droit à des moyens de subsistance. En ce sens, l’approvisionnement en électricité est une exigence essentielle et confine aux droits fondamentaux inscrits dans la Constitution de l’Inde. La Cour suprême a considéré « l’électricité » comme un bien essentiel. Cet article cherche à mettre en évidence certaines questions et questions fondamentales et fondamentales qui nécessitent d’être abordées compte tenu de la multiplicité et de la divergence dans la réglementation du secteur de l’électricité.

Le rôle principal assigné au gouvernement dans la loi de 2003 sur l’électricité est (1) d’octroyer des subventions aux catégories de consommateurs que le gouvernement souhaite subventionner par des tarifs plus bas, (2) d’ordonner aux centrales de fonctionner d’une manière particulière dans des conditions d’urgence. telles que la guerre, les inondations, la sécurité nationale, etc., (3) accordant les autorisations pour la pose de lignes de transmission aériennes au-dessus de 11 kV, et (4) promulguant des règles sur la façon dont les titulaires de licences de transmission et de distribution installeraient les travaux, c’est-à-dire les lignes de transmission et le système de distribution sur terre et bâtiments, rues, égouts, etc.

Le gouvernement doit limiter son rôle à l’administration des finances publiques dans le secteur de l’électricité. Il administre le Fonds consolidé de l’Inde ainsi que les comptes publics de l’Inde et les fonds de l’État.

Hors octroi de subvention, qui est un sous-ensemble des finances publiques, le reste du rôle accordé à l’État est totalement déplacé. Les commissions d’experts réglementaires et l’unique organe technique CEA sont plus que bien placés en termes de connaissances pour réguler et traiter les autres fonctions qui incombent au gouvernement.

La tendance actuelle du Centre et du ministère du pouvoir à trop légiférer en édictant des règles chevauche les fonctions attribuées par la loi au CERC et aux SERC. Les domaines dans lesquels le ministère du Pouvoir s’embarque pour légiférer sont un domaine entièrement occupé par les fonctions statutaires attribuées par la loi aux CERC, SERC et CEA.

Alors que le Parlement exigeait du gouvernement qu’il s’abstienne de fixer des tarifs et de fonctions de réglementation, au fil du temps, le Centre a fait des incursions agressives dans les domaines dont le Parlement avait spécifiquement tenu le gouvernement à l’écart. Bien que les objectifs du ministère puissent être louables, l’acte de sur-gouvernance et de sur-législation sera considéré comme un obstacle majeur par les investisseurs nationaux et internationaux en ce qui concerne le développement du secteur de l’électricité.

Plus important encore, il existe une divergence dans la réglementation de cette industrie par le Centre vis-à-vis des gouvernements des États. D’une part, le Centre cherche à garantir un mécanisme de sécurité de paiement obligatoire pour les sociétés de production fournissant aux services publics de distribution, et d’autre part, les gouvernements des États cherchent à réduire les tarifs, même au prix d’un non-respect des AAE. Un exemple flagrant est celui des deux projets de loi diffusés par le gouvernement du Pendjab, intitulés The Punjab Renewable Energy Security, Reform, Termination, and Redetermination of Power Tariff Bill, 2021.

Les entreprises de distribution contrôlées par le gouvernement de l’État ne se portent pas très bien. Regardez Delhi. Depuis la privatisation du Delhi Vidyut Board en 2002, les habitants de la capitale nationale sont globalement satisfaits des standards de performance de la distribution privatisée d’électricité. Comparez cela avec le Maharashtra. Mumbai a une alimentation électrique de 24 heures, mais dès que vous conduisez à trois heures de la ville, il y a un délestage régulier de 3 à 8 heures, d’autant plus que vous allez plus loin. Nous n’avons même pas besoin de parler du Bihar, de l’UP, etc. Le long et le court de cette histoire, c’est que la loi doit imposer la privatisation de la distribution et de la transmission au sein des États.

Cependant, engager une procédure du Code de l’insolvabilité et de la faillite pour le défaut de Discord de payer à leurs fournisseurs poserait une énigme pour l’entreprise disco, qui porte l’esprit d’être un service public. La continuité de l’alimentation électrique, le fait d’avoir un fournisseur de dernier recours à bord et la liberté de fixer les tarifs sont des questions qui nécessiteraient une analyse sérieuse.

Actuellement, le Centre a déposé devant le Parlement des projets d’amendements à la Loi de 2003 sur l’électricité. C’est la meilleure occasion pour le gouvernement de réorienter son rôle dans le secteur de l’électricité. De plus, dans la structure fédérale de notre Constitution, toute appréhension que le gouvernement de l’Union essaie de mettre en place une législation contre la volonté des États ne devrait pas trouver de fondement.

Dans l’esprit actuel de la situation économique, il serait rationnel et juste de décentraliser et de supprimer le contrôle bureaucratique à un point tel que le secteur de l’électricité attire l’investissement privé souhaité.

Avocat indépendant et expert en réglementation

