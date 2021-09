Le fleuron premium des téléphones robustes ?

900 $, c’est beaucoup d’argent pour un téléphone robuste. À ce prix, il se rapproche des prix phares premium, et non du prix demandé de 400 $ à 600 $ que nous voyons pour la plupart des téléphones adaptés au travail. Alors, le Kyocera Duraforce Ultra est-il le produit phare haut de gamme des téléphones durcis ? Découvrez-le dans la revue Kyocera Duraforce Ultra d’Android Authority.

Ce que vous devez savoir sur le Kyocera Duraforce Ultra

Luke Pollack / Autorité Android

Kyocera Duraforce Ultra (8 Go/256 Go) : 899 $

Le Duraforce Ultra coûte officiellement 899 $ et est le téléphone robuste le plus cher du marché. Il est disponible en une seule option : 6 Go de RAM avec 128 Go de stockage, mais extensible jusqu’à 1 To via une carte microSD. L’unité est actuellement livrée avec Android 10, et bien que Kyocera indique qu’elle prévoit une mise à niveau vers Android 11, il n’y a pas de calendrier actuel pour cette mise à jour. Le Duraforce Ultra est unique parmi les autres combinés robustes en ce qu’il inclut une large prise en charge de la 5G, y compris les bandes mmWave, telles que le réseau 5G de Verizon.

En termes de matériel, le Duraforce Ultra dispose d’un seul port USB-C couvert en bas, d’un plateau pour carte SIM, d’un bouton d’alimentation qui sert également de lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit et de deux boutons programmables supplémentaires en haut et à gauche. côté de l’appareil. Il y a une prise casque 3,5 mm sur le dessus ainsi qu’un haut-parleur frontal sous l’écran. Le Duraforce Ultra comprend également la prise en charge de la charge sans fil et, avec le chargeur rapide de 27 W inclus, passe de mort à pleine en un peu plus de 90 minutes.

Le Kyocera Duraforce Ultra est disponible à l’achat directement auprès de Kyocera, via Verizon ou via des détaillants tiers tels qu’Amazon.

Ce qui est bon?

Luke Pollack / Autorité Android

Le Duraforce Ultra est un réservoir absolu d’un appareil. Sa qualité de construction est incomparable dans l’espace robuste (bien qu’il soit également l’un des plus lourds à 278 g). Sa combinaison de plastique résistant, de côtés en caoutchouc épais et de verre de protection en saphir exclusif à Kyocera rend l’appareil incroyablement durable. Dire que le Duraforce Ultra est conçu pour durer est un euphémisme. Chaque port est recouvert d’un joint étanche et il y a même un endroit pour boucler un cordon, si vous le souhaitez. Pourtant, le design n’est pas sans bizarreries. Alors que le plastique arrière est très résistant, le revêtement sur le plastique retient une tonne d’empreintes digitales et est gras lors d’une utilisation quotidienne. De plus, la grande grille de haut-parleur à l’avant peut être une horreur pour certains acheteurs.

Le Duraforce Ultra est un tank absolu en matière de durabilité

Le Duraforce est livré avec un indice de résistance à l’eau et à la poussière IP65 et IP68, et la dernière certification MIL-STD-810H pour la protection contre les chutes, la pression et les climats extrêmes. Je n’ai pas pu tester l’appareil dans les conditions les plus extrêmes, mais je l’ai testé par chute et je l’ai fait passer sous de l’eau à haute pression. Dans tous les tests, l’appareil a tenu le coup. Il convient de noter que Kyocera inclut une garantie de deux ans avec l’appareil, ce qui devrait apaiser les acheteurs qui craignent que le téléphone ne résiste pas.

La bonne nouvelle est que vous n’aurez probablement pas à utiliser ce statut de garantie, car l’appareil résiste également dans d’autres domaines, en particulier l’affichage. Le Duraforce Ultra est livré avec un écran Full HD+ de 5,45 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 18:9. C’est l’un des meilleurs écrans sur un appareil robuste à ce jour, avec peut-être le Samsung Galaxy XCover Pro comme seul concurrent. Les couleurs, le contraste et la netteté sont tous bons sur cette dalle IPS lumineuse. Même l’utilisation de l’appareil à la lumière directe du soleil n’a posé aucun problème grâce à l’écran lumineux.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon ?

Luke Pollack / Autorité Android

Même avec les points positifs, le Duraforce Ultra est toujours un téléphone très cher, ce qui rend ces prochains points un peu plus difficiles à avaler. Bien que le Snapdragon 765G soit un excellent processeur et un cran au-dessus des autres téléphones robustes, il s’agit toujours d’une puce de milieu de gamme à partir de 2020. Dans cette gamme de prix, les performances de ce téléphone devraient vraiment être meilleures. L’utilisation quotidienne offre une expérience fluide pour la plupart, mais j’ai rencontré un décalage d’écran et un bégaiement occasionnels.

Un appareil à ce prix élevé a besoin d’un processeur de niveau supérieur pour lui correspondre

Malheureusement, ces performances moins que stellaires se prolongent également sur la durée de vie de la batterie. Bien que le Duraforce Ultra soit livré avec une batterie de 4 500 mAh, l’autonomie en veille n’est pas excellente. Laisser le téléphone hors du chargeur pendant plusieurs jours a systématiquement entraîné une batterie presque morte. Cela ne crée pas beaucoup de confiance pour les consommateurs qui doivent s’éloigner de leur chargeur pendant de longues périodes. D’autres offres robustes telles que le Doogee S96 Pro et l’Ulefone Armor 11 offrent toutes deux une meilleure autonomie de la batterie à une fraction du coût. Cela dit, j’ai passé en moyenne sept à huit heures à l’écran, ce qui est parfaitement acceptable.

Voir également: Guide de l’acheteur Verizon — plans, avantages et plus

Bien que les caméras aient tendance à ne pas être une mesure considérable en ce qui concerne les appareils robustes, les caméras du Duraforce Ultra sont au mieux ternes. Les images sont en concurrence avec d’autres offres sur le marché robuste, mais gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de caméras thermiques ou de vision nocturne sur cet appareil, des fonctionnalités souvent trouvées chez la concurrence (bien que, comme plusieurs autres téléphones robustes, vous puissiez filmer sous l’eau en eau douce). En plus de cela, la netteté générale est douce et l’application de l’appareil photo est parfois buggée.

Enfin, la situation de mise à jour logicielle de Kyocera est moins que souhaitable compte tenu du prix. Bien qu’il promette une mise à jour vers Android 11 à l’avenir (bien que sans délai), il n’obtiendra que deux ans de mises à jour de sécurité promises.

Échantillons d’appareils photo Kyocera Duraforce Ultra

Vous pouvez trouver des versions haute résolution de chaque image ici.

Spécifications Kyocera Duraforce Ultra

Écran Kyocera Duraforce Ultra

5,4 pouces

2 160 x 1 080 pixels

Format 18:9

Processeur

Qualcomm Snapdragon 765G 5G

RAM

6 Go DDR4

Espace de rangement

128 Go / extensible jusqu’à 1 To

Appareils photo

Triple caméra arrière :

– 24MP principal

– 16MP ultra-large

Devant:

– 8MP

Batterie

4 500 mAh

Charge rapide 27W

Chargement sans fil Qi

Classement IP

IP65 / IP68, MIL-STD-810H

Logiciel

Android 10

(Mise à niveau Android 11 prévue)Dimensions

165,1 x 74,9 x 16,0 mm

Connectivité

5G NR :

– FR1 – n2 (1 900), n5 (850), n66 (1 700)

-FR2 (mmWave) – n260 (39GHz), n261 (28GHz)

LTE CAT11 : B12, B13, B5, B4, B66, B3, B2, B1, B7, B48

Combinaisons CA : 4CA

GSM : B5, B8, B3, B2 (850, 900, 1 800, 1 900 MHz)

UMTS : B5, B8, B2, B1 (850, 900, 1 900, 2 100 MHz)

SIM unique : nano-SIM + carte TF

Sécurité

Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

Déverrouillage du visage

Kyocera Duraforce Ultra : dois-je l’acheter ?

Luke Pollack / Autorité Android

À 899 $, le Duraforce Ultra est difficile à vendre. Bien que la qualité de construction et la durabilité soient excellentes, vous payez certainement beaucoup pour un téléphone robuste. Malheureusement, le coût du produit phare proche de la prime ne correspond pas à ce que Duraforce propose. Le chipset de milieu de gamme, la durée de vie de la batterie médiocre et les caméras ternes et déficientes en fonctionnalités ne peuvent tout simplement pas suivre le prix élevé demandé. La prise en charge de la 5G mmWave est excellente, mais le réseau de Verizon est beaucoup trop incohérent pour combler l’écart de prix ici par rapport à d’autres téléphones robustes plus abordables.

Vous perdez la prise en charge de la 5G dans les deux cas, mais le Doogee S96 Pro (389 $) offre une expérience similaire à une fraction du coût, tandis que le Cat S62 Pro (649 $) correspond et dépasse légèrement le Duraforce Ultra en termes de durabilité et ajoute un capteur thermique. À son prix actuel, le Kyocera Duraforce Ultra est difficile à recommander, à moins que vous ne viviez dans un point d’accès Verizon 5G et que vous ayez besoin de vitesses de téléchargement rapides.

