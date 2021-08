Le fleuve Colorado fait face à une sécheresse extrême. Qu’est-ce que cela signifie pour les animaux?

Cette histoire fait partie de Terre à terre, une initiative de reportage Vox sur la science, la politique et l’économie de la crise de la biodiversité.

La sécheresse de plus de 20 ans dans l’Ouest américain a atteint un nouvel extrême cette semaine alors que le gouvernement américain a déclaré une pénurie d’eau sur le fleuve Colorado pour la première fois de l’histoire.

Le débit de la rivière, qui a façonné le Grand Canyon et traverse sept États de l’ouest, a chuté de 20 % au cours du siècle dernier. Il alimente le plus grand réservoir artificiel du pays, le lac Mead, qui a également chuté à un niveau record.

L’annonce de la pénurie n’est pas seulement symbolique. Il déclenche également des réductions obligatoires de la consommation d’eau, qui affectent principalement l’Arizona, qui prendront effet au début de l’année prochaine. Quelque 40 millions de personnes dépendent de la rivière pour l’eau, contribuant à son déclin, sans parler des près de 5,5 millions d’acres de terres agricoles qu’elle irrigue.

Ce qui manque à ces chiffres, ce sont les innombrables plantes et animaux qui dépendent également de l’eau pour survivre sur le terrain accidenté de l’ouest des États-Unis. La méga-sécheresse menace la faune et les agences d’État investissent des ressources pour maintenir en vie des espèces importantes – dans certains cas, en faisant voler de l’eau en hélicoptère vers des points d’eau artificiels éloignés où les ours, les moutons et d’autres animaux assoiffés cherchent du soulagement.

Une femelle wapiti boit dans un site de captage d’eau en Arizona à l’été 2021. Avec l’aimable autorisation de George Andrejko/Arizona Game and Fish Department

Ces mesures deviennent rapidement la nouvelle norme et elles ne sont pas bon marché. Piloter un hélicoptère qui largue des centaines de gallons d’eau, par exemple, peut coûter jusqu’à 1 800 dollars de l’heure, selon un biologiste du Département de la chasse et de la pêche de l’Arizona.

Les scientifiques impliqués dans la conservation de la faune craignent qu’en le changement climatique rend les sécheresses plus fréquentes et plus sévères, ils devront travailler plus dur pour conserver les plantes et les animaux. Et comme de plus en plus de régions sont obligées de rationner la rare ressource en eau, elles doivent répondre à une question difficile : que doivent les humains aux animaux qui sont périr d’un problème de notre propre fabrication?

Comment la sécheresse nuit aux animaux

Les animaux sauvages peuvent mourir de déshydratation, mais bon nombre des principaux impacts de la sécheresse sont beaucoup moins évidents.

Comme le niveau d’eau dans les lacs ou les chutes de ruisseaux, par exemple, il peut se réchauffer, provoquant une augmentation du métabolisme des poissons d’eau froide, selon Blair Wolf, professeur de biologie à l’Université du Nouveau-Mexique. Pour maintenir un métabolisme plus rapide, les poissons ont besoin de plus d’oxygène, mais l’eau chaude a tendance à retenir moins d’oxygène, a-t-il déclaré. “Les poissons ont essentiellement un métabolisme plus élevé et il y a moins d’oxygène disponible pour qu’ils puissent respirer”, a déclaré Wolf.

De plus, l’eau plus chaude du bassin du fleuve Colorado a tendance à favoriser les espèces envahissantes comme l’achigan à petite bouche, selon des recherches. “En l’absence d’interventions de gestion efficaces, le réchauffement futur est susceptible de profiter de manière disproportionnée aux espèces non indigènes au détriment des espèces indigènes”, ont écrit les auteurs d’une étude récente.

La sécheresse affecte également la capacité des oiseaux à tolérer la chaleur extrême, selon Steven Beissinger, écologiste à l’Université de Californie à Berkeley. Les oiseaux transpirent par la bouche et la peau pour rester au frais les jours chauds, ce qui nécessite de l’eau. De plus, de nombreuses espèces tirent toute leur eau de la nourriture qu’elles mangent. “Donc, s’il fait plus chaud et plus sec, ils devront manger plus de nourriture”, a déclaré Beissinger. “Cela nécessite plus d’énergie ou d’efforts pour obtenir plus de nourriture, ce qui augmente encore les besoins en eau.”

Dans le même temps, la sécheresse – et en particulier la sécheresse combinée à la hausse des températures – peut rendre plus difficile la survie des oisillons et entraîner un déclin de la population d’au moins certaines espèces, en partie en rendant plus difficile la recherche de nourriture, selon les recherches de Wolf. L’eau est extrêmement importante pour les plantes du désert, a déclaré Wolf, qui nourrissent les rongeurs et autres animaux que les oiseaux mangent.

“Nous avons constaté un déclin rapide de la taille de la population de chevêches des terriers fortement lié à des conditions de sécheresse extrême”, ont écrit lui et son coauteur dans une étude de 2016 sur une population de hiboux dans le sud-ouest qui a chuté de plus de 98 % en 16 ans.

Les pénuries de végétation peuvent même Selon la Division des ressources fauniques de l’Utah, il est plus difficile pour les mâles de faire pousser des bois de grande taille, qu’ils utilisent pour se faire concurrence pour les partenaires et le territoire.

Toutes les espèces ne souffrent pas lorsque les niveaux d’eau baissent. Certains poissons indigènes, par exemple, semblent en fait bénéficier de la hausse des températures de l’eau dans certaines parties du bassin du fleuve Colorado, a déclaré Charles Yackulic, chercheur au United States Geological Survey.

Lorsque des réservoirs comme le lac Mead sont pleins, l’eau qui s’écoule des barrages a tendance à être froide et donc inhabitable pour certains poissons, dont le chevesne à bosse, une espèce en voie de disparition qui préfère les eaux plus chaudes. Lorsque les réservoirs se rétrécissent et libèrent de l’eau plus chaude, certaines espèces en aval peuvent en bénéficier : le chevesne à bosse se porte si bien ces jours-ci que le Fish and Wildlife Service a proposé de déclasser l’espèce l’année dernière d’en danger à menacée.

Mais même ces avantages ont probablement une limite, dit Yackulic. Le chevesne à bosse ne peut tolérer le réchauffement de l’eau que jusqu’à un certain point, et d’autres parties de la rivière – où les barrages n’ont pas autant refroidi l’eau historiquement – ​​pourraient bientôt devenir intolérablement chaudes pour les espèces indigènes, a déclaré Yackulic.

Lake Mead le 20 juillet 2021, depuis Boulder City, Nevada.Patrick T. Fallon/. via .

Il devient de plus en plus difficile de garder les animaux en vie

Les États-Unis sont le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, mais ils possèdent également certaines des institutions et des protections environnementales les plus solides au monde. Ils aident à compenser certains des pires symptômes du changement climatique, notamment une grave sécheresse.

Une poignée d’États ont recours au déversement d’eau dans des réservoirs extérieurs où les animaux peuvent les atteindre, créant une bouée de sauvetage liquide dont dépendent les animaux sauvages. L’année dernière, l’Arizona Game and Fish Department (AGFD) a transporté un record de 2,4 millions de gallons d’eau vers ces bassins versants, et cette année, l’État est sur la bonne voie pour transporter 3 millions de gallons, selon Larisa Harding, responsable du programme AGFD pour le petit gibier. Il y a environ 3 000 bassins versants dans l’État qui contiennent de 2 500 à 10 000 gallons d’eau chacun, a rapporté Nick Serpa de Cronkite News en 2018.

“Lorsque nous n’avons pas de pluie, nous pouvons combler cette différence au moins suffisamment pour que ces animaux persistent”, a déclaré Harding. Bien qu’il puisse sembler exagéré de construire un réseau complet d’infrastructures aquatiques pour les animaux, les bassins versants sont essentiels “si nous voulons que la faune soit présente dans le paysage lorsque nous avons ces conditions extrêmes”, a déclaré Harding. Fournir de l’eau signifie également que les animaux n’auront pas à marcher loin à la recherche d’un verre, ce qui peut réduire le risque de collisions routières, a-t-elle déclaré.

Un hélicoptère prend de l’eau pour remplir les sites de captage artificiels en Arizona.Avec l’aimable autorisation du Nevada Department of Wildlife

L’agence de la faune du Nevada transporte de l’eau vers des points d’eau artificiels qui profitent aux mouflons d’Amérique. Avec l’aimable autorisation du Nevada Department of Wildlife

Les agences de la faune ont à leur disposition un certain nombre d’autres outils, dont certains nécessitent plus de travail que d’autres. Plus tôt cette année, le California Department of Fish and Wildlife a transporté par camion des millions de saumons juvéniles des rivières qui s’asséchaient dans la vallée centrale jusqu’à l’océan Pacifique. Certains États ont également limité les permis de chasse en raison de la « réduction de la productivité des aires de répartition critiques de la faune ».

Il existe également un certain nombre d’autres programmes de conservation gérés par le gouvernement dans le bassin du fleuve Colorado. Le programme de conservation multi-espèces du cours inférieur du Colorado, par exemple, a été mis en place pour compenser les dommages causés à la faune – en particulier aux animaux répertoriés en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition – causés par toutes sortes d’opérations fluviales, y compris le détournement d’eau et la production d’énergie hydroélectrique, selon John Swett, qui gère le programme.

Mais les experts disent que bon nombre de ces projets ne sont que des solutions temporaires, et on ne sait pas dans quelle mesure ils aident. Les bassins versants, par exemple, ont un effet assez isolé et ne sont généralement pas utilisés par les oiseaux migrateurs, a déclaré Wolf. De plus, voler des hélicoptères, transporter du saumon et limiter les permis sont coûteux et déjà difficiles à maintenir. Beaucoup d’efforts sont déployés pour maintenir la stabilité des populations.

Alors que se passe-t-il lorsque le changement climatique aggrave ces problèmes ?

« Je parle à beaucoup de gens d’agences de gestion, et c’est une préoccupation : combien de temps pouvons-nous maintenir nos efforts alors que l’eau devient tout simplement rare en général ? » dit Yackulic. « Parfois, il s’agit des coûts financiers, mais parfois, il s’agit uniquement de l’eau elle-même. »

La marina du lac Mead, où les déchets sont visibles en raison du faible niveau d’eau, le 19 juillet 2021.. via .

Ce que les humains doivent aux animaux

Les agences gouvernementales aux États-Unis sont tenues par la loi de protéger les espèces en voie de disparition et menacées, et nous conservons certaines animaux parce qu’ils fournissent des services précieux, comme la pollinisation. Mais à part cela, qu’est-ce que les humains doivent aux animaux qui sont en déclin à cause de problèmes – comme une grave sécheresse – que les gens ont contribué à créer ?

“Vous espérez que les humains aient un certain sens des responsabilités”, a déclaré Wolf. Mais « les humains sont égoïstes », a-t-il ajouté. « Attribuer de l’eau à un vairon, à une truite, à un poisson ou à une grenouille est difficile à justifier dans l’esprit des gens.

D’autres scientifiques avec lesquels Vox s’est entretenu ne savaient pas non plus comment équilibrer les exigences humaines croissantes avec les besoins de la faune dans un monde en réchauffement rapide, bien qu’ils ressentent tous un sens personnel des responsabilités. « J’essaie d’être un bon intendant de la terre », a déclaré Harding. « J’essaie de rechercher les meilleurs moyens de promouvoir la santé de la faune et la santé de l’habitat. »

Wolf, quant à lui, trouve son accomplissement dans l’éducation de la prochaine génération « sur ce qui se passe, pourquoi cela se produit et ce qui peut être fait à ce sujet », a-t-il déclaré.

Bien sûr, c’est cette dernière partie – ce que nous pouvons faire – qui compte vraiment. Et finalement, cela devra être bien plus qu’un transport aérien d’eau et, peut-être, nous obligera à faire passer les besoins des écosystèmes et des animaux qui les habitent avant les nôtres.