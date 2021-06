Le flibustier est un homme mort qui marche ⋆ 10z viral

Quelqu’un dirait-il à Manchin et Sinema que leur précieux flibustier est déjà presque mort ? Il est décédé avec tout ce comité sénatorial traditionnel et cette bonhomie qu’ils essaient obstinément de préserver. Les gars, nous sommes en guerre, et cela depuis un moment maintenant. Les Alliés n’ont pas laissé intacts les ponts de France pour ne pas perturber leur beauté et leur fonctionnalité. Bon sang non, ils les ont fait exploser pour que les nazis ne puissent pas marcher dessus.

Voici ce que les républicains feront concernant l’obstruction systématique. Ils l’emploieront pour protéger la suppression impitoyable des électeurs de leur parti minoritaire, le gerrymandering et les dissimulations flagrantes de l’insurrection. Ensuite, ils le jetteront comme un préservatif usagé une fois qu’ils auront pris le pouvoir.

Moscou Mitch a déjà coupé la relique de l’ère Jim Crow, la retirant pour les votes de la Cour suprême. Une fois qu’ils ont acquis le pouvoir qu’ils convoitent si ouvertement, il n’y a aucun moyen sur Terre que les Trumpublicains gardent quelque chose qui entrave leur plus grand objectif : maintenir ce pouvoir. Cela signifie la règle d’un parti. Tout ce qui aide le parti minoritaire à ce stade sera sommairement supprimé, ainsi que, éventuellement, s’il obtient ce qu’il veut, l’autre parti lui-même.

Il fut un temps, jusqu’à il y a quelques années, où ce genre de discours était mis en garde pour son caractère hyperbolique. Mais le GQP a promu une insurrection, a voté pour désavouer une élection et a ensuite utilisé l’obstruction systématique pour couvrir tout ce qui fait la lumière sur leurs actes sales. Ils ont prouvé qu’on ne peut pas leur faire confiance, qu’ils n’ont que du mépris pour les règles et qu’on ne peut que s’attendre à ce qu’ils trichent et mentent sans vergogne pour atteindre leurs objectifs.

Ces idiots veulent que l’Amérique soit une autocratie comme la Russie.

Ils doivent être arrêtés.

Et Manchin et Sinema doivent être empêchés à tout prix, soit stupidement, soit lâchement, de permettre à ces séditionnistes de continuer à utiliser leur arme la plus puissante, une arme qu’ils détruiront sans hésiter une fois que l’autre camp aura l’occasion de l’utiliser.

