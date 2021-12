Le flic du MN, Kim Potter, pleure sur le stand en décrivant la fusillade et le meurtre de Daunte Wright

Lire du contenu vidéo

— L’équipe juridique de la famille de Wright nous dit : « Le meurtre de Daunte Wright aux mains de Potter était absolument évitable. L’argument selon lequel elle a confondu son arme à feu avec son pistolet Taser dépasse tout simplement l’entendement et constitue une accusation accablante à la fois contre elle et contre ses pratiques ainsi que celles du service de police du Brooklyn Center. et les protocoles d’entraînement. »

Kim Potter — le flic du MN jugé pour avoir tiré et tué Daunte Wright – vient de s’effondrer lors de son témoignage à propos de la seconde où elle a réalisé ce qu’elle avait fait.

Un Potter ému a été interrogé vendredi sur ce qui s’était exactement passé dans les moments qui ont précédé la mort de Wright. Potter a maintenu qu’elle pensait qu’elle sortait son Taser, alors qu’en fait, c’était son arme.

4/11/21 Police du centre de Brooklyn

Retenant ses larmes, elle a déclaré au tribunal : « Je me souviens d’avoir crié Taser, Taser, Taser et rien ne s’est passé. Et puis, il m’a dit que je lui avais tiré dessus. »

À la fin de la phrase, Potter sanglotait et attrapait des mouchoirs en papier.

Potter a été accusé d’homicide involontaire pour la mort de Wright, survenue en avril. Caméra corporelle a montré l’échange entre Potter et Wright, 20 ans, qui essayait de fuir les flics après que des policiers l’ont arrêté en vertu d’un mandat de possession d’armes.

