Le flic du MN, Kim Potter, reconnu coupable d’homicide involontaire coupable lors de la fusillade de Daunte Wright

— Potter a été placé en détention sans caution… sa condamnation est prévue pour le 18 février.

Kim Potter — le flic du MN jugé pour avoir tiré et tué Daunte Wright — vient d’être reconnu coupable d’homicide involontaire.

Le jury a rendu le verdict jeudi après avoir commencé les délibérations lundi, déclarant Potter coupable d’un chef d’homicide involontaire coupable au premier degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Comme nous l’avons signalé… Potter a pris la parole Vendredi et était émue alors qu’elle était interrogée sur ce qui s’était passé dans les moments qui ont précédé l’interaction fatale de Wright avec les flics.

Potter a commencé à sangloter et à attraper des mouchoirs alors qu’elle refoulait ses larmes pour dire au tribunal : « Je me souviens d’avoir crié Taser, Taser, Taser et rien ne s’est passé. Et puis, il m’a dit que je lui avais tiré dessus.

4/11/21 Police du centre de Brooklyn

Souvenez-vous… Potter a toujours soutenu qu’elle pensait qu’elle tendait la main vers son Taser, alors qu’en fait, elle a sorti son arme à feu.

de Wright mort par balle en avril a été capturé sur des images de caméras corporelles de la police, qui montraient l’échange entre Potter et Wright, 20 ans, qui tentait de fuir la police après que les flics eurent fait un arrêt de la circulation pour un mandat en cours.

Comme nous l’avons signalé… Potter a démissionné de la police après la fusillade mortelle, mais elle a été arrêtée à la suite de manifestations de masse et d’émeutes.