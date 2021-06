Le FLoC de Google voit un retard jusqu’en 2022-2023

TL;DR

Le déploiement du protocole FLoC de Google a été retardé jusqu’en 2022-2023. Google a l’intention que FLoC remplace les cookies dans Chrome. Cependant, la réponse au FLoC jusqu’à présent n’a pas été bonne. L’entreprise dit qu’elle retarde le déploiement “pour avancer à un rythme responsable”.

Début 2020, Google a fait une grande annonce : il prévoyait de tuer les cookies dans Chrome. Le résultat de ce changement signifierait que Google ne suivrait plus les habitudes de navigation des utilisateurs individuels. Bonne nouvelle, non ?

De toute évidence, Google doit toujours suivre les personnes afin de pouvoir utiliser ces données pour vendre des publicités. Sa solution à cette énigme est le protocole FLoC de Google, qui signifie « Federated Learning of Cohorts ». Au lieu de suivre des utilisateurs individuels, FLoC suit des groupes d’utilisateurs partageant les mêmes idées, ce qui crée des ensembles de données similaires mais avec plus de confidentialité pour les individus.

Malheureusement, l’industrie de la technologie (et de la publicité) n’a pas bien reçu le FLoC. De nombreux grands groupes technologiques, dont WordPress, GitHub, DuckDuckGo et Brave, ont tous fustigé FLoC et les plans ambitieux de Google pour le déployer rapidement. De même, des groupes antitrust aux États-Unis et en Europe ont exprimé leur inquiétude.

En réponse, Google a annoncé aujourd’hui qu’il ralentirait un peu son roulement et retarderait le passage au FLoC dans le navigateur Chrome (via 9to5Google). Google a déclaré avoir pris cette décision “d’avancer à un rythme responsable” et de prévoir suffisamment de temps pour déterminer “les bonnes solutions” pour divers problèmes liés aux cookies de navigateur.

Maintenant, Google FLoC ne commencera pas à atterrir dans le navigateur Chrome avant au moins 2022. Même alors, il se déroulera très lentement avec une date de fin prévue fin 2023. Google espère que cela permettra aux annonceurs et aux entreprises technologiques de s’habituer à FLoC. avant qu’il ne devienne la nouvelle normalité.